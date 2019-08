Peaminister Ratas meenutas Balti ketti koos Riias Läti ja Leedu kolleegiga

"1989. aasta 23. augustil seisid eestlased, leedukad ja lätlased õlg õla kõrval meie kõigi vabaduse eest, et saaksime elada iseseisvates, õiglastes ja demokraatlikes riikides. Me alustasime sealt uuesti teed vabade ja arenenud riikide sekka ning asusime üles ehitama kõike seda, millest saame nüüd rõõmu tunda ja mille üle uhked olla. Tänavu pidasime koos juba Euroopa Liitu ja NATOsse kuulumise 15. aastapäeva, mis on andnud Eestile, Lätile ja Leedule palju otsustavust ning kindlust tuleviku ees," ütles Ratas

Balti kett tähistab Ratase sõnul ühtlasi 80 aasta möödumist Molotov-Ribbentropi sobingust ja oli oluline teetähis kogu Ida-Euroopa vabanemise teel. "Just täna õige aeg meenutada 1989. aasta sündmuste ja kõige sellele järgnenu tähendust. Mul on hea meel, et saan seda teha koos ametikaaslastega Lätist ja Leedust."

Jüri Ratas ja Leedu peaminister Saulius Skvernelis kohtusid Läti peaministri peaminister Krišjanis Karinši ja Seimi spiikri Inara Mürniecega. Seejärel asetasid valitsusjuhid lilled vabadussambale ning külastavad Balti keti teemalist näitust.