Pensionireformi algatanud erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder lükkab usutluses Hannes Sarvele tagasi kriitika, et pensioni teise samba ümberkujundamisest on vähe räägitud või kartuse, et enamus inimesi sealt oma raha kohe välja võtab. Samas küsib ta, miks Eesti Pank varem fondide madala tootlusega ei tegelenud ning leiab, et paljud reformi vastased endised liberaalid on nüüd huvitatud senise rikkuse ja võimujaotuse hoidmisest ning takistavad vabaturumajanduse toimimist.