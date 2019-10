Trump kohtub reedel Valges Majas Hiina asepeaminister Liu Hega, kes juhib Hiina kaubandusdelegatsiooni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Neljapäeval toimunud madalama taseme kõnelused olid heitlikud. Mõne Hiina meediaväljaande väitel kaalusid Hiina ametnikud kõnelustelt lahkumist. Samas Trump kinnitas, et neljapäevased kõnelused läksid hästi.

"Ma vaatame, kas meil õnnestub kokkuleppele jõuda. Hiina on kindlasti kokkuleppest huvitatud, kuid me alles kaalume, kas ka meie soovime seda. Samas on hiinlased olnud väga viisakad. Täna helistas mulle üks nende delegatsiooni esindaja, kes tunnustas USA suurepärast majandust. See on väga meeldiv," rääkis Trump.

"Me usume, et tuginedes vastastikusele austusele, võrdsusele ja mõlemapoolsele kasule suudame me kõnelustega edukalt jätkata," ütles Hiina välisministeeriumi esindaja Geng Shuang.

Twitteris kirjutas Trump, et "kaubanduskõneluste kohtumisel on juhtumas head asjad".

"Soojemad tunded kui lähiminevikus, rohkem nagu vanad head ajad.Kõik tahavad näha midagi märkimisväärset juhtumas," säutsus ta läbirääkimiste teise päeva algul.

Good things are happening at China Trade Talk Meeting. Warmer feelings than in recent past, more like the Old Days. I will be meeting with the Vice Premier today. All would like to see something significant happen!