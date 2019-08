Perearstid andsid sotsiaalministrile üle terviseameti peadirektorile Merike Jürilole tehtud umbusaldusavalduse. Nii tohtrid kui ka Jürilo tõdevad, et osaliselt on selle taga suhtlemisprobleemid, kuid ka sotsiaalministeeriumi tegemata töö.

Perearstide nappusest on Eestis räägitud juba kümme aastat ning tohtrite hinnangul ei püüa terviseamet sellele olukorrale lahendust leida, vaid survestab allesjäänud arste töötama üle nende võimete ning tervise hinnaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ega palju ei ole vaja, see eelneva tausta põhjal sündinud ärritatuse tase on niivõrd suur, et praegu piisab väga vähesest," nentis Eesti perearstide seltsi juht Le Vallikivi.

Perearstid lootsid, et pärast märtsis sõlmitud hea tahte kokkulepet muudab terviseamet oma käitumist, kuid Vallikivi sõnul on selts suvel saanud tohtritelt kirju, et neid survestatakse võtma nimistusse juurde uusi patsiente, neile on ette heidetud ohuolukorra tekitamist ning on ähvardatud järelevalvemenetlusega.

Nüüd nõuavad tohtrid sotsiaalministrilt terviseameti töö kiiret ümberkorraldamist ja plaani perearstide kriisi lahendamiseks.

"Meie ootused ajas on suhteliselt väikseks ja tagasihoidlikuks jäänud, aga alustuseks piisaks täiesti sellest, et suhtlemiskultuur oleks partnerit austav ja inimlik," lausus Vallikivi.

Tema kinnitusel on tohtrid valmis ametiga koostööd tegema, kuid esmalt tuleb tunnistada probleemi olemasolu. Esmaspäevasel kohtumisel terviseametis selleni aga ei jõutud.

Terviseameti juht Merike Jürilo kohtub seltsi esindajatega pidevalt ja teisipäevane perearstide nii emotsionaalne pöördumine tuli talle üllatusena.

"Võib-olla ma oleksin pidanud midagi alla neelama, mida ma patsientide nimel ei olnud valmis alla neelama, sest see on täna minu kohus siin kaitsta nii patsientide huve kui toetada maksimaalselt arste. See ongi keeruline roll, olla kõigile meele järele," lausus Jürilo.

Tema sõnul on perearsti töö sisuline korraldus ennekõike haigekassa ja sotsiaalministeeriumi ülesanne ning amet on kolm aastat järjest teinud ministeeriumile ettepanekuid perearstikriisi lahendamiseks, kuid tulemuseta.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et loomulikult ei ole praeguseks ühtki ameti juhti ametist eemaldatud.

"Minu ettepanek oli, et arutame koos neid tekkinud küsimusi, kohtume järgmisel nädalal," lausus ta.

Kuigi üleöö pole ministri sõnul võimalik lahendada aastakümnete jooksul kuhjunud probleeme, loodab ta töörahu taastamisele.