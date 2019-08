Senaator Gillibrand loobus pürgimast Valgesse Majja

"Pärast enam kui kaheksat uskumatut kuud lõpetan ma oma presidendikampaania," ütles Gillibrand videos. "Ma tean, et see ei olnud tulemus, mida me tahtsime. Me tahtsime võita seda heitlust. Kuid on tähtis teada, kui ei ole sinu aeg."

52-aastane Gillibrand on arvamusuuringutes harva ületanud ühe protsendi piiri. Ilmselt ei oleks ta täitnud ka Demokraatliku Partei karmimaid nõudmisi, et pääseda osalema 12. septembriks kavandatud järgmises väitluses.

Gillibrand oli püüdnud esitada väljakutse demokraatide soosikule endisele asepresidendile Joe Bidenile seoses tema varasema poliitikaga naistega seotud küsimustes, eriti tema poolehoidu senaatorina seadusele, mis keeles abordi riikliku rahastamise.

Kuid ka paljud tema konkurendid, sealhulgas kolm naissenaatorit, on samuti häälekad naiste õiguste toetajad, ning Gillibrandi teisedki poliitlised lubadused, ka need, mis puudutasid töötavaid peresid, ei innustanud kuigivõrd valijaid.

Gillibrand, kes pääses 2006. aastal esindajatekotta suuresti vabariiklikust piirkonnast, enne kui ta senatisse siirdus, ütles oma missiooniks olevat nüüd aidata demokraatide nominendil alistada ametisolevat presidenti.

"Ma arvan, et minust on kõige enam kasu, kui aitan meid ühendada Donald Trumpi alistamiseks 2020. aastal," lausus ta.

Trump, kellele on ikka meeldinud opositsioonierakonna kandidaatide üle nalja heita, nimetas Gillibrandi loobumist "kurvaks päevaks demokraatidele". "Mul on hea meel, et nad ei saanudki teada, et ta oli ainus, keda ma tõepoolest kartsin!"

Gillibrand on viies arvukatest demokraatide kandidaatidest, kes on rätiku ringi visanud, ning lähipäevadel on debati lähenedes oodata veelgi loobumisi.

Vaid kümme alles jäänud 20 kandidaadist on täitnud väitluses osalemise kriteeriumid küsitlustulemuste ja rahaogumise osas ning neistki suuremal osal on tõsiseid probleeme pakkuda konkurentsi liidritele -- Bidenile, Elizabeth Warrenie ja Bernie Sandersile.

Neljapäeval peaks erakond tegema teatavaks, millised kandidaadid on ametlikult ära teeninud koha septembrikuisel väitlusel.