USA demokraatide teine debatt keskendus tervishoiule ja immigrantidele

Demokraatide presidendikandidaatide teine debatt toimus Michigani osariigis Detroidis. 2016. aastal võitis president Donald Trump Michiganis napilt ja see on koos Pennsylvania ja Wisconsiniga osariikide hulgas, mida demokraadid soovivad 2020. aastal taas enda kätte saada.

Debati peamine tähelepanu oli koondunud Bernie Sandersile ja Elizabeth Warrenile, kes olid kõrvuti paigutatud lava keskele. Senaatorid võitlevad erakonna vasakpoolsete häälte üle ja on mõlemad viimaste küsitluste järgi demokraatide kandidaatide eesotsas.

Üks olulisemaid teemasid, mille üle demokraadid vaidlesid, oli tervishoid.

"Me võime minna mööda seda teed, kuhu senaator Sanders ja senaator Warren tahavad meid viia oma halva poliitikaga, nagu näiteks Medicare kõigile, või siis hoopis valida kandidaadi, kellel on uued ideed ja kes soovib luua universaalset tervishoidu igale ameeriklasele, kuid võimalusega valida," ütles John Delaney.

Bernie Sanders lausus, et tervisekindlustus on inimõigus, mitte privileeg. "Ma usun seda ja võitlen selle eest," märkis ta.

Lisaks rääkisid kandidaadid immigratsioonist ja piiripoliitikast. Warren ja Sanders rõhutasid taaskord, et illegaalne piiriületus tuleks dekriminaliseerida.

"Meil peab jätkuvalt olema piirijulgeolek ja meil on võimalik seda teha, aga mida me ei tohi teha, on hüljata oma väärtused. Asja sisu ei ole kriminaliseerimises. See on lihtsalt andnud president Donald Trumpile võimaluse perekondi lõhkuda," ütles Warren.

Steve Bullocki sõnul pole vaja kõike dekriminaliseerida. "Mida tuleb teha, on valida president, kellel on mõistmine ja viisakus, et kohelda piirile tulevaid inimesi ühena meist," lausus ta.

Demokraadid vestlesid veel kliimamuutusest, kaubanduslepetest, relvaseadustest, tasuta ülikooliharidusest, rassipoliitikast ja üllatuslikult ka sellest, kellel on kõige suurem võimalus Donald Trumpi presidendivalimistel võita.

Ülejäänud demokraatide kandidaadid peavad debati kolmapäeva õhtul. Seekord satuvad taaskord koos lavale endine asepresident Joe Biden ja senaator Kamala Harris. Eelmise debati ajal noomis Harris Bidenit tema varasemate väljaütlemiste pärast ja see pälvis toona USA meedias suurt tähelepanu.