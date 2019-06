USA demokraatide teine debatt tõi lavale Sandersi ja Bideni

Avasõna saanud Sanders rääkis tuttaval moel vajadusest radikaalse muutuse järele, nõudes muu hulgas suurt tervishoiureformi.

Sandersilt küsiti, kas tema poliitika ei vii ka keskklassi maksutõusudeni. Senaator möönis, et nii see on, kuid samas langevad tema sõnul märgatavalt tervishoiukulud.

Biden omalt poolt püüdis kohe alustuseks heita väljakutse president Donald Trumpile, arvustades tolle maksusoodustusi jõukatele. "Donald Trump on pannud meid kohutavasse olukorda," lausus ta.

"Donald Trump arvab, et Wall Street ehitas üles Ameerika. Ameerika ehitasid üles tavalised, keskklassi ameeriklased," rõhutas Biden.

2020. aasta valimistel Valgesse Majja soovivaid demokraate on nii palju, et nende väitlus on jagatud kahte ossa, millest eelmine toimus kolmapäeval. Mõlemas debatis osales 10 kandidaati.