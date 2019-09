Orkaan Dorian on tekitanud Bahama saartel ulatuslikke purustusi, tõsiselt kannatanud või hävinud on kuni 13 000 elumaja. Orkaan on nõudnud Bahamal vähemalt viis inimeelu, ütles peaminister esmaspäeval.

Peaminister Hubert Minnis nimetas Bahama rahvarohkeimal saarel New Providence'il riiklikus hädaolukorrakeskuses antud pressikonverentsil Doriani laastamistööd saareriigi jaoks "ajalooliseks tragöödiaks".

"Bahama valitsus on kinnitanud üht surmajuhtumit Abaco saartel ja jätkab infokogumist ajal, kui alustatakse päästeoperatsioone piirkondades, kus neid on ohutu läbi viia," teatas turismi- ja lennundusministeerium paar tundi varem avalduses.

Pühapäeval viienda kategooria orkaanina Abaco saartel maabunud Dorian pühkis saartest üle täie jõuga ning esmaspäeval piitsutas neljanda kategooria orkaaniks nõrgenenud torm Grand Bahama saart.

USA meteoroloogide sõnul püsib orkaan Grand Bahama kohal pikalt, sest tormi silm liigub itta kiirusel vaid kaks kilomeetrit tunnis. Samas puhuvad tormi tuuled 250 kilomeetrit tunnis ehk pea 70 meetrit sekundis.

"Meil ei ole toimunust veel täielikku pilti," ütles Punase Risti ja Punase Poolkuu Ühingute (IFRC) erioperatsioonide keskuse juht Sune Bulow. "Kuid on selge, et orkaani Dorian tagajärjed on katastroofilised."

Bulow´ sõnul vajab Bahama pärast orkaani tõenäoliselt lühiajalist majandustoetust, joogivett ja meditsiiniabi ning abi inimestele peavarju tagamisel.

Valitsus käskis kõige madalamatelt aladelt inimesed evakueerida, aga kuivõrd paljudel polnud kuhugi minna, jäid inimesed oma kodudesse. Praegu pole teada, palju selliseid inimesi oli ning mis on neist peale üleujutusi ja tugevaid tormituuli saanud.

Teadaolevalt on Dorian tugevuselt teine torm, mis kunagi Atlandi ookeanil on registreeritud.

Bahama põllumajandusminister Michael Pintard postitas Twitteris video sellest, kuidas vesi tema majapidamisse tungis. Pintard selgitab videos, et tulvaveed on tõusnud erakordselt kõrgele, vähemalt 20 jala ehk umbes seitsme meetri kõrgusele maapinnast. See tähendab, et paljud majad on jäänud täiesti vee alla. "Minu naabrid on veel hullemas olukorras. Vesi on juba mu magamistoas," rääkis Pintard videos, mida saab vaadata siit:

Minister of Agriculture and Marco City MP Michael Pintard, who lives on Grand Bahama, showing some utterly frightening footage of his home during the passage of Hurricane Dorian. pic.twitter.com/gugVsLMroB — Travis C-Carroll (@TravisCC) September 2, 2019

Ameeriklased valmistuvad tormiks

Pühapäeval ja esmaspäeval Bahama saari räsinud viienda kategooria orkaan Dorian liigub edasi USA ranniku suunas, kus sadadele tuhandetele inimestele on antud evakueerimiskäsk.

Orkaan liigub edasi väga aeglaselt, vaid kaks km/h. CNN-i andmetel on aeglase liikumise põhjuseks kõrgrõhuala, mis peaks prognoosi järgi järgmise ööpäeva jooksul nõrgenema ning sellega avaneb orkaanile tee loodesse.

Kas Dorian ka USA idarannikule jõuab, pole veel selge, esmaspäeva pärastlõunal prognoositi, et orkaan vaid riivab USA rannikut ning liigub pigem põhja ja hiljem kirde suunas.

Kuigi praeguste prognooside järgi orkaani silm mandrile ei jõua, võib prognoos iga hetk muutuda. NHC teatel liigub Dorian Florida rannikule "ohtlikult lähedale" esmaspäeva hilisõhtust (kohaliku aja järgi) kolmapäeva õhtuni ning siis jätkab "ohtlikult lähedal" liikumist Georgia ja Lõuna-Carolina osariigi rannikule kolmapäeva hilisõhtust neljapäevani.

NHC teatas esmaspäeval Eesti aja järgi kell 18:00, et Dorian on nõrgenenud 4. kategooria tormiks, kuid liigub aeglaselt siiski läände.

Florida osariigis ollakse tormi tulekuks valmistumas, avatud on varjupaigad. Florida kuberner Ron DeSantis ütles, et elanikud on evakueeritud 72 hooldekodust ning suletud on viis sadamat: Miami, Everglades, Fort Pierce, Palm Beach ning Port Canaveral.

Florida lennuväljadel Orlandos, Miamis, Fort Lauderdale`is ja Palm Beachis on tühistatud üle 1100 lennu.