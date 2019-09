Orkaan Dorian, mis tappis Bahamas vähemalt viis inimest, nõrgenes teisipäeval 2. kategooria orkaaniks, kuid on jätkuvalt ohtlik ning liigub aeglaselt USA kaguranniku suunas, ütlesid USA ilmaennustajad.

Kohaliku aja järgi kella 11 seisuga (Eesti aeg kell 18) puhusid Doriani tuuled kiirusel 175 kilomeetrit tunnis ehk pea 50 meetrit sekundis. Orkaan liigub loodesse Florida poole kiirusel 3 km/h.

Varem teisipäeval oli USA orkaanikeskus teatanud Doriani nõrgenemisest kolmanda kategooria tormiks, jätkates Bahama saarte laastamist.

Dorian on tekitanud Bahama saartel ulatuslikke purustusi, tõsiselt kannatanud või hävinud on kuni 13 000 elumaja. Orkaan on nõudnud Bahamal vähemalt viis inimeelu, ütles peaminister esmaspäeval.

Peaminister Hubert Minnis nimetas Bahama rahvarohkeimal saarel New Providence'il riiklikus hädaolukorrakeskuses antud pressikonverentsil Doriani laastamistööd saareriigi jaoks "ajalooliseks tragöödiaks".

"Bahama valitsus on kinnitanud üht surmajuhtumit Abaco saartel ja jätkab infokogumist ajal, kui alustatakse päästeoperatsioone piirkondades, kus neid on ohutu läbi viia," teatas turismi- ja lennundusministeerium paar tundi varem avalduses.

Pühapäeval viienda kategooria orkaanina Abaco saartel maabunud Dorian pühkis saartest üle täie jõuga ning esmaspäeval piitsutas neljanda kategooria orkaaniks nõrgenenud torm Grand Bahama saart.

USA meteoroloogide sõnul püsib orkaan Grand Bahama kohal pikalt, sest tormi silm liigub itta kiirusel vaid kaks kilomeetrit tunnis.