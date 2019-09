Lõunakeskuse omanik soovib keskuse kõrvale ehitada ujula ja veekeskuse

Tartu Lõunakeskuse emafirma Astri Grupp on huvitatud ujula ehitamisest kaubanduskeskuse kõrval asuvale kinnistule, mis kuulub linnale.

"Jah, meil on soov sinna ujula ja veekeskus ehitada," vastas Astri Grupi arendusjuht Jaan Lo Tartu Postimehele. Tema sõnul oleks see "loogiline jätk", kuna Lõunakeskuse juures on juba ka hotell ja uus koolimaja ning ujula ja veekeskus toetaks Lõunakeskuse ökosüsteemi.

Tartu linnavalitsus tahab ujula ja veekeskuse rajamiseks hoonestusõiguse seadmiseks enampakkumisele panna Lõunakeskuse ja Tartu teaduspargi vahel linnale kuuluva 24 044-ruutmeetrise Riia 195 kinnistu, sellest peaks ujula ja veekeskuse ehitusalune pind olema vähemalt 5000 ruutmeetrit ning lisaks võib hoonestaja ehitada veel ühe kuni 3500-ruutmeetrit enda alla võtva hoone.

Hoonestusõiguse seadmise alghind on 16 830 eurot aastas, tasu muudetakse iga viie aasta järel maa turuväärtuse muutumise põhjal bning leping sõlmitaks 50 aastaks.