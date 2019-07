Tartu trammiliin võib saada teoks

Tartu linnainsener Mati Raamat meenutas ERR-iga rääkides, et tema kuulis taaralinna trammiliinist esimest korda seitsmekümnendate lõpus.

"See oli vist üks aprillinali kunagi, kui endise raudteelaste klubi ette oli tramm pandud fotomontaažis."

Nullindate alguses abilinnapea Margus Hansoni ametiajal võeti trammimõte juba tõsisemalt jutuks, aga toona see veel üldplaneeringusse ei jõudnud. Seejärel voolas hulk vett jõkke, kuniks linn kolm aastat tagasi üldplaneeringu uuesti lahti võttis.

"Vaatasime kaardi peal, kus on need põhilised keskused, mida peaks omavahel ühendama: Annelinn, kesklinn, Maarjamõisa, Lõunakeskus. Siis vaatasime, et tegelikult läbi Ropka tööstuspiirkonna ja Annelinna tagasi selline ringliin oleks ideaal. Üllatus-üllatus, kui me panime selle peale 500-meetrise raadiusega nii-öelda vorsti, siis me saime, et see korjeala oleks peaaegu pool Tartu linna elanikest," rääkis Raamat.

Niimoodi lasti trammiliin koos üldplaneeringuga elanike ette ja linnavalitsusele isegi ootamatult oli tagasiside leige. Keegi trammile vastu ei seisnud ja mõte jäi tulevikukaardile pidama. Aga nii mõnigi asi üldplaneeringul võib paarkümmend aastat oma järge oodata, ilma et keegi päriselt labidat liigutaks. Uue hoo andis mõttele keskkonnaministeerium, mis tänavu aasta alguses Tartu linna poole pöördus.

"Keskkonnaministeerium on vaadanud erinevaid võimalusi, kuidas riik võiks saavutada aastaks 2030 seatud kliima- ning energiapoliitika eesmärke. Ning üks meede erinevate arutelude käigus oli tõesti trammitee rajamine Tartusse, sealhulgas ka Tallinnas olevate trammiteede pikendamine," ütles keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Getlyn Denks.

Ta selgitas, et Eesti ligi 20 miljoni tonnisest CO2 heitest tuleb umbes kaks miljonit transpordisektorist. Iga aasta peab süsinikuheidet vähendama ning transpordisektor on selleks üks kulutõhusamaid. Kui see selgeks sai, hakati juba konkreetseid projekte otsima ja niimoodi jõuti muu hulgas ka Tartu trammiliinini.

"Kui on väga kallis meede, aga panustab väga palju ka meie kasvuhoonegaaside heite kokkuhoiu eesmärki, siis tuleb seda vaadata just vaatevinklist, et mis on meie lõppeesmärk. Loomulikult peab arvestama ka teisi võimalikke kaasnevaid positiivseid efekte, näiteks, kui ta panustab ka tervishoidu läbi puhtama linnaõhu," rääkis Denks.

Tartu linn võttis ministeeriumi pöördumisest kinni. Tegelikult oli mõte trammitee kohta konkreetsem analüüs teha juba üldplaneeringu kehtestamisese ajal, aga milleks seda raha ikka kulutada, kui projekt ise veel päris udune paistis. Nüüd on olukord muutunud.

"Me olemegi koostamas ühte tööd, mis astuks sammu edasi. Teeks majandusliku analüüsi, kui palju see lõbu maksab ja siis ka muud asjad. Ehk kus on trammi pealt teistele liiklusvahenditele ümberistumise kohad ja nii edasi. See täpsem lahendamine seisab nüüd ees," rääkis Mati Raamat.

Nagu Raamat ütles, astume me sammu edasi, aga see ei taga veel, et trammitee tuleb. Läinud neljapäeval, kui valitsus kliimaeesmärke arutas, võeti ette päris mitu projekti, muu hulgas mainiti ka Taaralinna trammi. Rohelise tule sai siiski ainult raudteede elektrifitseerimine ning järgmine arutelu peaks tulema suve lõpus.