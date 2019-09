Siim Kallas: kolm valitsusparteid vihkavad Reformierakonda ühiselt

"Tegelik seis on see, et kolm erakonda on koalitsioonis, nad vihkavad meid ühiselt, mitte mingit märki, et kuskil oleks pragusid, ei ole," ütles Siim Kallas intervjuus ERR-ile, mis toimus Mnemoturniiri stuudios, kus Kallaski on saadet juhtinud. "Nii et tuleb olla opositsioonis ja teha opositsioonis, mis võimalik. On see küsimuste esitamine, eelnõude esitamine ja nende arutamine, on ka umbusaldused, kui aeg selleks küps."

Kallas ei pidanud tõenäoliseks, et lähemas tulevikus oleks võimalik Jüri Ratase juhitud Keskerakonna, EKRE ja Isamaa võimuliidu lagunemine.

"Lõppude lõpuks kõik, mis valitsuses toimub, selle eest vastutab peaminister," põhjendas Kallas, miks Reformierakond algatas riigikogus umbusalduse avaldamise just valitsusjuht Ratasele, aga mitte rahandusminister Martin Helmele või siseminister Mart Helmele, kes olid seotud katsega kangutada ametist politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher. "Ei saa ka tekitada olukorda, kus peaminister vaatab huviga pealt, kuidas tema valitsuse ministrid on tule all ja tema pole millegagi seotud."

Kas Reformierakonnale on nüüd uks Jüri Ratase juurde kinni? "Eks temaga on, jah, raske ette kujutada, et me teeksime koos mingit uut valitsust," tunnistas Kallas alguses, ent astus kiiresti sammu tagasi, öeldes: "Kui nemad on selleks valmis, siis see uks – ma arvan – on meie poolt endiselt lahti. See ei ole küsimus."

Kallas ei nõustunud, et Reformierakonnal on nüüd Jüri Ratasega palju keerulisem rääkida mingitest võimalikest kokkulepetest.

"Mida te kujutate ette? Et üks opositsioonierakond ei avalda ühtegi kriitilist märkust valitsuskoalitsiooni juhi suhtes, et äkki ta võtab meid paati? Aga ta ei võta. Ta isegi ei saa kokku, igati hoiab eemale, igati näitab välja, et valitsuskoalitsioon sellisel kujul jätkab," ütles Kallas.

Samas märkis Kallas, et poliitikas lähevad emotsioonid mööda. "Eesti poliitikas on olnud palju juhtumeid, kus vastastikku ollakse teravad arvamusavaldustega ja siis lepitakse kokku," ütles ta.

Siim Kallase intervjuud Reformi- ja Keskerakonna suhetest, aga samuti välispoliitikast saab ERR-i uudisteportaalis lugeda kolmapäeva hommikul. Siis on must-valgel ka näha, kuidas ta hindab omaaegsest Eesti otsust minna koos USA juhitud koalitsiooniga Iraagi sõtta.