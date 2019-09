ERJK tegi Eestimaa Rohelistele mullu 12. oktoobril ettekirjutuse, milles kohustati erakonda tagastama keelatud annetusena käsitletavad pikaajalised bilansilised võlad oma võlausaldajatele. Rohelised vaidlustasid ettekirjutuse kohtus, kuid kohus otsustas 26. juunil kaebust mitte rahuldada.

"Kuna rohelised ei vaidlustanud halduskohtu otsust ettenähtud 30 päeva jooksul, on kohtuotsus jõustunud ja erakonnal lasub kohustus ettekirjutus täita. Ettekirjutuse mittetäitmise korral on komisjonil õigus rakendada ettekirjutuses nimetatud sunniraha 500 eurot," kirjutas ERJK esimees Liisa Oviir (SDE) roheliste juhatusele saadetud märgukirjas.

500 euro suurune sunniraha on rohelistele siiski väike probleem. Oviiri sõnul on ERJK ettekirjutusele eelneva menetluse käigus soovitanud rohelistel hankida rahalist võimekust liikmemaksude kogumise teel ja taotlenud erakonnalt sisulisel tegevusel rajaneva finantsplaani koostamist, kuid seda tulutult.

"Kui ettekirjutuse tegemise ajal oli erakonna finantsseis halb, see tähendab netovara seis oli -21 000 eurot, siis 2019. aasta esimese poolaasta lõpuks on seis tunduvalt halvem, see tähendab netovara seis oli -46 000 eurot. Tänaseni on erakonna vara negatiivses seisus teatud kõikumistega juba alates 2010. aastast," märkis Oviir.

ERJK esimees kirjutab, et roheliste aastaid kestnud finantsseis näitab, et erakond pole majanduslikult jätkusuutlik.

"Erakonnaseadus nõuab erakondadelt finantsdistsipliini täitmist ja mittetulundusühingute seadus (MTÜS) ühingu juhatuselt vastutuslikku käitumist. Komisjon on varasemalt juhtinud ja juhib veelkord erakonna juhatuse tähelepanu MTÜS§ 32 sätestatud juhatuse vastutusele, sealhulgas hoolsuskohustuse täitmisele ning sama seaduse §-st 39 tulenevale kohustusele mittetulundusühingu maksejõuetuse korral, mis pole ajutine, pöörduda kohtu poole pankrotiavaldusega."

Rohelised: likvideerime võlad aasta perspektiivis

Roheliste peasekretär Joonas Laks ütles ERR-ile, et on ERJK kirja kätte saanud ja seda arutatakse erakonna järgmisel juhatuse koosolekul, mis toimub kas tuleva nädala teisipäeval või kolmapäeval. Laks lisas, et see pole esimene kord, kus ERJK väidab, et Eestimaa Roheliste finantsseis pole jätkusuutlik.

"Halduskohtu juunikuise otsuse järel otsustasime mitte rohkem edasi vaielda ning oma kohustused likvideerida. Praegu koostame ajaraami, millal suudaksime võlad likvideerida, otsime selleks toetajaid."

Küsimusele, kas jutt käib nädalatest või kuudest, vastas Laks, et erakond suudaks võlad likvideerida pigem aasta perspektiivis.

Kuigi mitmel pool Euroopas on rohelised saavutanud viimasel ajal valimistel häid tulemusi, jäid Eestimaa Rohelised märtsikuistel riigikogu valimistel parlamendi ukse taha. Rohelised kogusid 1,8 protsenti toetust. 4. septembri seisuga oli Eestimaa Rohelistel 940 liiget.