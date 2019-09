Aasa seisukoht on pärit juulikuus toimunud kohtumiselt nelja Harjumaa valla (Kiili, Rae, Saku, Saue) esindajatega, kus majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) tutvustas praegu Paldiski suunal raudteel liikuvaid kaubamahte ja selle madalaid prognoose tulevikuks.

MKM-i ja valdade ühine seisukoht kohtumisel oli, et kui võrrelda tänaseid ja perspektiivseid Paldiski suunal liikuvaid kaubamahte ja ringraudtee ligikaudset maksumust, on ringraudtee rajamine vaid kaubaveoks ebamõistlik. Ringraudtee rajamiseks kuluks hinnanguliselt üle saja miljoni euro.

Kohtumisel lepiti ka kokku, et kuivõrd Rail Balticu rajamine on nagunii kavas, tuleks seda maksimaalselt ära kasutada ning mitte rajada kahte paralleelset raudteed.

Samas nõustusid vallad siiski oma üldplaneeringutes arvestama perspektiivse ringraudtee koridoriga ning Männiku-Saue raudteeühendusega.

Teisalt andis Aas tänavu augustis Rail Baltic Estoniale käsu arvestada projekteerimisel potentsiaalse Tallinna ringraudteega, mis tähendab, et tulevikku vaadates selle ühendusega siiski arvestatakse. Harjumaa omavalitsuste liit on teiste seas juhtinud tähelepanu sellele, et tulevikus on vaja uut ida-läänesuunalist reisirongiühendust, sest Balti jaama vastuvõtuvõime on ammendunud.

Ka Aas märkis, et kui esialgu lahendatakse Tallinna lähipiirkonnas reisijate liikumisvajadus Rail Balticu kohalike peatustega, siis tulevikus võib tekkida nõudlus raudteeühenduste järele kohtadesse, mida ei kata olemasolev raudtee ega loodav Rail Baltic. "Siis on oluline, et rööbastranspordi arendamiseks oleks rohkem kui üks variant, mida analüüsida," ütles Aas.