"Peale tehniliste tingimuste väljatöötamist peab Elron need ka majandusministeeriumiga kooskõlastama ning kui kooskõlastus on olemas, saab hanke välja kuulutada," märkis Aas.

Uutel rongidel peab olema tänastest rohkem ruumi nii tavareisijatele kui ka lapsevankriga, ratastoolis või jalgrattaga sõitjatele, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Aas sõnul kasvab rongiga liiklejate arv ning uute rongide ost võimaldab kiirete ekspressväljumiste lisamist nii Tartu, Narva kui ka Viljandi suunale, samas paraneksid ka aeglasemate tavarongide kasutamise võimalused.

Plaan on soetada nii diiselmootoriga kui elektri kontaktvõrku ühendatavad hübriidrongid, mille energia- ja hoolduskulud on madalamad kui praegustel diiselrongidel.

Aas on varem öelnud, et optsioon puudutab seda, kas ja millal ja kuidas tuleb raudtee Haapsallu. Samuti on varem märkinud, et uued hübriidrongid võidakse soetada süsinikdioksiidi (CO2) kvoodi müügist saadava rahaga.

Eestis on rongiga reisijate arv viimase viie aastaga kasvanud enam kui kolmandiku võrra. Reisijate nõudluse kasvuga on suuremate linnade vaheline rongiliiklus enam kui kahekordistunud.

Rongide hind selgub hanke käigus.