Haapsalu linn pani müüki huvisõdurongi "Peetrike"

Rong koosneb ühest vedurist ja kahest vagunist. Müügiteate järgi on 1991. aastal valminud rong sõidukorras. Rong on mõeldud turistide transpordiks.

Enampakkumise alghind on 35 000 eurot, millele lisandub käibemaks 20 protsenti ehk alghind koos käibemaksuga on 42 000 eurot. Tagatisraha on 1000 eurot.

Enampakkumine viiakse läbi Osta.ee portaalis ajavahemikus 21. november kuni 20. detsember kell 12.

"Peetrike" teenis mudalinna turiste viis aastat. Haapsalu linnal on juba olemas ka uus huvisõidurong, mis kannab samuti nime "Peetrike". See on ehitatud 2012. aastal ja sõitis varem Lottemaal.

Uues ja rohelist värvi rongis on kohti 46 reisijale, vanas ja punast värvi rongis oli kohti 30 ringis. Läänemaa muuseum liisis uue huvisõidurongi viieks aastaks, liisingu hind on 70 000 eurot.