"Kas ka teie arvates on käes aeg vaadata Eesti maksusüsteemile ja eelarvepoliitikale otsa küsimusega, kas need teenivad meie inimesi ja riiki parimal võimalikul viisil? Kui jah, siis millised uuendused paistavad olevat vajalikud?" küsis Keskerakonna esimees Ratas oma postituses, lisades, et viisakad vastused on teretulnud kommentaaridesse.

Erakonna esimehe algatust võimendas ka Keskerakond oma postitusega: "Debatt maksusüsteemi ümber! Peaminister Jüri Ratase sõnul on aeg alustada Eesti ühiskonnas maksuarutelu. Millised võiksid olla uuendused ja kas jagate peaministriga sama arvamust?" kirjutas Keskerakond sotsiaalmeedias, saates edasi Ratase postituse.

Ratas lisas oma postituses, et tema arvamus on toodud artiklis, mille kirjutas samal teemal ERR-i ajakirjanik Toomas Sildam. Sildam tõdes teisipäeval avaldatud artiklis, et Ratase viimased seisukohavõtud annavad märku, et peaminister soovib alustada debatti Eesti maksukoormuse üle.

"Kui tuleme võimaluste juurde, mis Eesti riigis on, siis näeme, et järgmise kolme-nelja aasta jooksul langeb maksukoormus alla 33 protsendi. Arvan, et see on küll debati koht, kuidas riiki läbi sellise maksukoormuse [edasi viia]..." ütles peaminister 11. septembri "Esimeses stuudios", erakondade esimeeste debatil.

"Minu arvates ei ole kunagi liiast küsida, kas Eesti maksusüsteem või eelarvepoliitika teenib meie inimesi ja riiki parimal võimalikul viisil. Sellega seotud arutelud on alati tervitatavad, mitte ainult praegust valitsust silmas pidada, vaid ka tulevaste valimiste eel ning valitsuste ajal," kinnitas Ratas hiljem ERR-i uudisteportaalile.

Ratase sõnul on Eesti ühiskond ja poliitika vaadanud maksu- ja eelarveküsimusi "väga ühekülgselt ning isegi dogmaatiliselt".

"Üleminekuaastatel oli meie valitud lähenemine tulemuslik ja põhjendatud. Nüüd aga peame üha enam küsima, kuidas jaotada loodavat väärtust ühiskonna erinevate osade lõikes õiglasemalt, et sellest saaksid osa ka seni nõrgemas positsioonis olevad grupid," ütles Ratas.