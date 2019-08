Trump toetas taas Venemaa tagasikutsumist G7 kohtumistele

"Ma arvan, et see on töös. Meil on mitmeid inimesi, kes näeksid Venemaad naasmist hea meelega," vastas Trump CNBC teatel küsimusele, kas Venemaa tagasikutsumise teemal on midagi täpsustada.

"Ma ei tea, kas me teeme otsuse ühel või teisel viisil, kuid meil oli eelmisel õhtul arutelu selle üle, kas kutsuda Venemaa tagasi või mitte," lisas ta.

"Võib-olla jätame me selle nii nagu on," märkis Trump ja selgitas, et mingit ametlikku otsust või plaani president Vladimir Putini taaslisamiseks osalejate

nimekirja pole.

Kunagi G8-ks nimetatud ühendusse kuulusid USA, Kanada, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa, Jaapan ja Venemaa. 2014. aastal pärast sündmusi Ukraina kaguosas ja Krimmi poolsaare annekteerimist Venemaa poolt muudeti ühendus taas G7-ks ehk Venemaa arvati ühenduse koosseisust välja ning Moskva vastu kehtestati erinevaid sanktsioone, mis kehtivad tänaseni.

Enne G7 Prantsusmaal toimunud tippkohtumist rääkis Trump Valges Majas ajakirjanikele, et tema toetaks Venemaa liikmesuse taastamist.

"Ma olen käinud mitmel G7 tippkohtumisel ja ma arvan, et president Obama, kuna Putin ta üle kavaldas, president Obama mõtles, et pole hea asi Venemaal kohal olla, seega ta tahtis Venemaad välja arvata. Ma arvan, et on palju sobivam, kui Venemaa oleks sees ning tegu oleks G8-ga," ütles USA president.

"Seega ma kindlasti näen, et see oleks jälle G8," lisas Trump ja märkis, et ühenduses räägitakse sageli teemadest, mis puudutavad Venemaad.

Trump avaldas soovi Venemaad tagasi kutsuda ka eelmisel aastal, kui G7 tippkohtumine toimus Kanadas.

Allikad: Venemaa teemal läks teravaks vaidluseks, Trumpi idee toetust ei leidnud

Guardian kirjutab oma allikatele viidates, et laupäeva õhtul toimus Venemaa tagasikutsumise teemal terav vaidlus riigijuhtide vahel. Trump oli muuhulgas lükanud tagasi kolleegide väited, mille kohaselt peaks G7 jääma liberaalsete demokraatiate ühenduseks.

Ainus, kes Trumpi ideed Venemaa tagasi kutsuda natuke toetas, oli Itaalia peaminister Giuseppe Conte.

Jaapani peaminister Shinzo Abe jäi neutraalseks. Ülejäänud - Boris Johnson, Angela Merkel, Justin Trudeau, Donald Tusk ja Emmanuel Macron - olid aga resoluutselt ettepaneku vastu.

Tusk: põhjusi Venemaad mitte tagasi kutsuda on hoopis juurde tulnud

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk lükkas Trumpi ettepaneku Venemaa tagasi kutsuda laupäeval tehtud avalduses resoluutselt tagasi ja leidis, et praeguseks on tekkinud hoopis juurde põhjusi, miks Venemaad mitte tagasi kutsuda, vahendas Raadio Vaba Euroopa.

"Aasta aega tagasi Kanadas, tegi president Trump ettepaneku kutsuda Venemaa uuesti G7-sse, teatades avalikult, et Krimmi annekteerimine Venemaa poolt oli osaliselt õigustatud. Ning et me peaksime selle faktiga leppima," rääkis Tusk.

"Mitte mingil tingimusel ei saa me selle loogikaga leppida," rõhutas ta ja ütles, et põhjused, miks Moskva välja arvati, kehtivad ka praegu ning veelgi enam -

põhjusi on isegi juurde tekkinud. Uue põhjusena tõi Tusk esile näiteks Kertši väina intsidendi ja Ukraina meremeeste vangistamise Venemaa poolt.

"Teiseks: kui Venemaa esimest korda G7 liikmeks kutsuti, siis usuti, et ta liigub teel liberaalse demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste poole," jätkas Tusk. "Kas meie seas on kedagi, kes saaks täieliku veendumusega, mitte ärikalkulatsioonist lähtudes, öelda, et Venemaa on sellel kursil?"

Tusk ütles, et soovib G7 riigijuhte veenda hoopis selles, et parem on Venemaa asemel kutsuda G7 järgmisele kohtumisele hoopis Ukraina president.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas sel nädalal, et "okupeeritud Krimmi tagastamine, lahingutegevuse lõpetamine Donbassis ning rohkem kui saja poliitvangi ja Ukraina meremehe vabastamine oleks tõsine märk maailmale, et Venemaa on valmis taas leidma omale koha kõrgdiplomaatias". Samuti rõhutas Zelenski, et võrreldes selle ajaga, millal Venemaa G8-st välja arvati, pole mitte midagi muutunud.