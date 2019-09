Briti parlamendis ees kaks olulist hääletust, alamkoja spiiker astus tagasi

Bercow sõnul lubas ta oma naisele ja lastele, et pärast praegust parlamendikoosseisu ta enam ametisse ei jää ning seda lubadust kavatseb ta ka pidada.

"Kui see koda hääletab täna õhtul ennetähtaegsete valimiste poolt, saab minu ametiaeg spiikrina ja parlamendisaadikuna otsa, kui lõpetab see parlamendikoosseis. Kui parlament nii ei hääleta, olen otsustanud, et kõige vähem kahju tekitav ja kõige demokraatlikum tegu on minu jaoks tagasi astuda parlamendi töö lõppedes neljapäeval, 31. oktoobril," ütles Bercow alamkoja ees kõneldes.

Johnson ei taha parlamendi otsust täita

Esmaspäevasel istungil hääletatakse alamkojas taas Suurbritannia Euroopa Liidust leppeta lahkumise tõkestamise üle ning ülima tõenäosusega hääletatakse eelnõu poolt. Taas hääletatakse ka erakorraliste valimiste korraldamise üle ning ilmselt ollakse neile vastu.

Esialgu pidi parlament vastavalt peaministri korraldusele täna õhtul pausile minema, juba on alamkojale esitatud ka eelnõu, mille alusel lükatakse parlamendipausi algust mõned päevad edasi.

Peaminister Boris Johnson on teatanud, et tema parlamendi otsust leppeta Brexiti tõkestamise osas täita ei kavatse. Peaministri sõnul tähendaks see, et ta peaks minema Brüsselisse uut lepet kerjama ning seda peab ta enda jaoks alandavaks.

Millised võimalused peaministril parlamendis vastu võetud otsusest, seega seadusest mööda hiilimiseks on, Johnson avaldanud pole.

Kohtumisel Iirimaa peaministri Leo Varadkariga ütles Johnson taas, et suudab Euroopa Liidult uue leppe välja kaubelda, seda aga ainult juhul, kui 31. oktoobril ilma leppeta lahkumise võimalus püsima jääb.

"Ma tahan jõuda leppeni, saavutada leppe. Ma uurisin hoolega ilma leppeta lahkumist. Me võime seda teha, Ühendkuningriik saab kindlasti tagajärgedega hakkama, aga pole kahtlust, et tulemus on riigivõimu läbikukkumine, mille eest me kõik vastutame," rääkis Johnson.

Opositsioon on juba ähvardanud, et kui Johnson parlamendi otsust ignoreerib, tuleb tal selle eest kohtulikku vastutust kanda.

Samas on teada, et valitsuse juristid tegelevad praegu agaralt võimaluste otsimisega leppeta Brexit siiski läbi viia, ilma et Johnsonil kohtutee jalge alla tuleks võtta.

Et Johnson kohtu ette saata, tuleks teda esmalt umbusaldada, selleks vajalikud hääled aga on opositsioonil olemas.

Briti ülemkoda: kuninganna jõustas leppeta Brexitit välistava seaduse

Briti kuninganna Elizabeth II andis ametliku heakskiidu seadusele, mis sunnib valitsust Brexitit edasi lükkama juhul, kui see ei suuda parlamendi seatud tähtajaks Euroopa Liiduga lahkumisleppes kokkuleppele jõuda, teatas Briti lordide koda esmaspäeval.

"Euroopa Liidu lahkumisseadus sai kuningliku heakskiidu," teatas Briti parlamendi ülemkoda Twitteris viitega äsja jõustunud seadusele.

Parlamendi alamkoda võttis 4. septembril vastu seaduse, mis sunnib peaminister Boris Johnsonit paluma Euroopa Liidult 31. oktoobriks kavandatud Brexiti tähtaja edasilükkamist juhul, kui uut lahkumislepet ei ole sündinud oktoobrikuise tippkohtumise ajaks.

Euroopa Liidu korraline tippkohtumine on kavas 17.-18. oktoobril.