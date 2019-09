"Ülekaalukale enamusele Tööpartei liikmetest ei meeldi Brexit. Partei on juba öelnud, et igal juhul tuleks nüüd korraldada teine referendum. Kui peaminister tuleb tagasi leppega või ka leppeta tuleval kuul (kui oktoobri keskel on EL-i tippkohtumine - toim.), siis tuleks see anda uuesti avalikkusele otsustada uuel referendumil. Ma ootan, et parteikongressi kinnitaks, et sellel referendumil tööpartei teeb kampaaniat Euroopa Liitu jäämise poolt," rääkis Corbett usutluses ERR-i ajakirjanikule Arp Müllerile.

Tööparteil algab laupäeval kongress, kus need küsimused arutusele tulevad. Corbetti sõnul tuleks referendumil kodanikelt küsida viidates Brexiti läbirääkimiste tulemustele, kas nad soovivad lahkuda või jääda Euroopa Liitu.

Küsimusele, kas on realistlik peatada leppeta Brexit enne 31. oktoobri tähtaega vastas Corbett: "Jah, kindlasti. Briti parlament on vastu võtnud ka vastava seaduse, mis kohustab peaminister Boris Johnsonit mitte lahkuma leppeta ja kui lepet pole, siis ta peab paluma tähtaja pikendamist 31. jaanuarini."

Corbetti hinnangul on ka väga tõenäoline, et juba novembris tulevad Ühendkuningriigis erakorralised valimised.

Kommenteerides Tööpartei esimehe Jeremy Corbyni välispoliitilisi seisukohti, mis on Eestis paljudele muret valmistanud, kinnitas Corbett, et Tööparteil pole mingit kavatsust taandada Suurbritanniat NATO-st. "Mõnikord meie poliitilised vastased omistavad meile väiteid liialdatud kujul," lisas ta. Samuti kinnitas ta, et ka leiboristide juhitud valitsus toetab Ühendkuningriigi sõdurite paiknemist Eestis.

Corbett on Briti leiboristide saadikurühma juht Euroopa Parlamendis, ta on Tööpartei täitevkomitee liige ja osaleb ka Briti varikabineti töös. Aastatel 2010-2014 oli ta Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy nõunik ning Euroopa teemadel sagedase kirjutaja ja kommentaatorina hääletasid ajakirjanikud, endised diplomaadid, teadlased ja mõttekodade liikmed ta 2012. aastal mõjukuselt neljandaks britiks Euroopa Liidu küsimustes.