Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütles, et riik on teinud kõik vajalikud ettevalmistused selleks, et 31. oktoobril Euroopa Liidust leppeta lahkuda, samas loodab ta jätkuvalt ka leppeni jõuda.

Kolmapäeval avaldas Briti valitsus raporti, mis käsitles leppeta Brexiti võimalikke tagajärgi. Raportis hoiatatakse, et leppeta Brexiti puhul võivad tekkida rahutused ning toidu- ja raviminappus. Johnsoni sõnul on kõnealune raport kokku pandud augusti alguses ning rahutustest, ummikutest La Manche'i väina sadamates ja toidunappusest räägitakse osas, mis käsitleb halvimat stsenaariumi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Johnson rõhutas, et sellest ajast alates on ettevalmistusi tohutult kiirendatud ja nüüd ollakse leppeta lahkumiseks valmis.

Peaminister sõitis neljapäeval Thames'i jõel kooliõpilastega, kes olid tulnud tutvuma võimalusega teha merenduslikku karjääri.

"Me üritame saada lepingut. Ma väga loodan, et jõuame leppeni Euroopa sõpradega 17. ja 18. oktoobril või sealkandis. Aga kui peame lahkuma Euroopa Liidust leppeta, siis oleme selleks valmis. Ja sadamad on valmis ja põllumehed on valmis ja kõik olulisem tööstus on valmis leppeta Brexitiks," rääkis Johnson.

Euroopa Liidu Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier' sõnul ootab ühendus endiselt Johnsoni ettepanekuid ummikseisust väljatulemiseks.

"Mis puutub kõnelustesse, siis oleme endiselt valmis objektiivselt uurima kõiki Suurbritannia konkreetseid ja juriidiliselt toimivaid ettepanekuid," sõnas ta.

Johnsoni esindaja David Frost on pidanud sel nädalal Brüsselis kõnelusi, kuid on jäänud mulje, et tegelikult ei üritagi britid enam midagi päästa.

"Johnson üritab jätta muljet, nagu peaks ta heas usus läbirääkimisi. Mina arvan, et tal on kindel plaan viia Suurbritannia Euroopa Liidust välja leppeta, süüdistades samal ajal Euroopa Liitu paindumatuses. Ta peab kaitsma oma suure läbirääkija kujundit, kes tahab jõuda leppeni ja kui seda lepet ei tule, on süüdi teised," ütles EL-i Brexiti-kõneluste grupi liige Philippe Lamberts.

Euroopa Liidu tippkohtumine toimub 17. ja 18. oktoobril.