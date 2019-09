Suurbritannia kauplusekettide juhid hoiatasid neljapäeval, et pärast leppeta Brexitit ei tule ilmselt puudust esmatarbekaupadest, küll aga võib tekkida probleeme kauplustest värskete puu- ja juurviljade saamisega. Samuti võivad hinnad tõusta.

Jaemüüjad John Lewis ja Co-Operative Group, samuti kolmapäeva õhtul avaldatud valitsuse raport heidavad valgust sellele, mis võib poekülastajaid pärast 31. oktoobrit ees oodata, vahendas Reuters.

Valitsus on nõudnud, et supermarketid valmistuksid võimalikuks leppeta Brexitiks ning varuksid ladudesse toiduaineid, kuid jaemüüjate sõnul on pea võimatu värsket toidukaupa ladustada, mistõttu võivad poodides osade kaupade riiulid tühjaks jääda.

Co-opi juhatuse esimees Steve Murrells ütles, et ettevõte on valmis pannud täiendava laoruumi, kuid tema sõnul võib tekkida osade värskete toidukaupade puudus ning selle tõttu võivad ka hinnad tõusta.

"Meile on väga selge, kus inflatsioon võib tekkida - peamiselt puuviljade müügis," ütles Murrells. "Me varume esmatarbekaupu nagu vesi, tualettpaber, konservid," lisas ta.

Murrells ütles, et sadamate ülekoormamise vältimiseks tuleb puuvilju ja marju võib-olla hakata riiki tooma lennutranspordiga, mis on kallim viis.

Briti jaemüüjate konsortsiumi (BRC) andmetel võib tekkida ka juurviljade puudus, sest näiteks umbes 86 protsenti lehtsalatist ja 70 protsenti tomatist imporditakse riiki Euroopa Liidust.

John Lewisele kuuluva supermarketite keti Waitrose'i tegevdirektor Rob Collins ütles samuti ajakirjanikele, et kui varude voog peaks katkema, siis lühemat aega säilivaid värskeid toiduaineid võib olla poest keeruline saada.

Ka valitsuse raport Brexiti halvima stsenaariumi kohta toob välja võimalikke probleeme värske toidukauba tarnimisel ja häireid kaubavoos üle La Manche'i väina.

John Lewise juhatuse esimees Charlie Mayfield ütles, et raporti järeldused on samad nagu tema ettevõte leppeta stsenaariumi korral prognoosib. Tema sõnul annab raport küll veidi täpsema ülevaate, kuid ei ütle samas midagi sellist, mida jaemüüjad juba ei teadnud.

Mayfieldi sõnul oleks leppeta Brexiti mõju jaemüüjatele märkimisväärne.

Peaminister Boris Johnson on lubanud viia Suurbritannia Euroopa Liidust välja 31. oktoobril, seda kas leppega või leppeta. Ta on öelnud, et ei kavatse leppeta Brexiti vältimiseks küsida EL-ilt ajapikendust.