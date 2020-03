Venemaa opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi süüdistas teisipäeval võime sellest, et viimased on tühjendanud või külmutanud nii temale kui ka tema pereliikmetele kuuluvaid pangakontosid. Navalnõi hinnangul on tegu võimude järjekordse ebaõiglase katsega teda ja tema toetajaid finantsiliselt taga kiusata.

43-aastane Navalnõi selgitas oma teadaandes, et külmutatud on nii tema enda pangakontod kui ka tema naisele, pojale, tütrele ja tema eakatele vanematele kuuluvad pangakontod, vahendas Reuters.

Poliitiku sõnul leidsid külmutamised aset esmaspäeval, kusjuures tema ja tema abikaasa pangakontod pole mitte ainult külmutatud, vaid sealt on umbes 75 miljoni rubla ehk rohkem kui miljoni euro ulatuses raha välja võetud ehk kontod on sisuliselt miinuses. Samuti olevat kadunud tema 11-aastase poja pangakontol olnud taskuraha. Vanematel puudub praegu aga võimalus isegi pensioni välja võtta.

Hetkel pole veel selge, millisel põhjusel Navalnõiga seotud kontod üleüldse külmutati, sest Kremli teatel pole tegu küsimusega, mida presidendi administratsioon kommenteerima peaks.

Uudisteagentuur TASS teatas omakorda neljapäeval, et Navalnõi vastu on väidetava laimu asjus esitanud kohtuhagi oligarh Oleg Deripaska, keda opositsioonipoliitik on sageli kritiseerinud. Samas on teada, et Deripaska nõuab Navalnõilt vaid sümboolset, ühe rubla suurust kahjutasu.

Samas on Venemaa võimud kuulutanud välisagendiks Navalnõi poolt asutatud korruptsioonivastane fondi (FBK) ning selle vastu on algatatud ka rahapesu puudutav kriminaalmenetlus. Menetlus algatati kusjuures eelmise aasta augustis, kui Moskvas olid parajasti käimas suhteliselt ulatuslikud opositsiooni meeleavaldused.