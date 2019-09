"Praegu tegutseb Johnsoni tiim selle nimel, et püüab leida mingid pügalaid, mis lubavad tal Ühendkuningriigi 31. oktoobriks Euroopa Liidust väljaa viia. Samas peame meeles pidama seda, parlament on võtnud vastu seaduse, mis keelab tal seda teha. Siin näeme juriidilist võitlus ja peamurdmist. Suure tõenäosusega paistab praegu, et 31. oktoobril Ühendkuningriik ikkagi ei lahku Euroopa Liidust," rääkis Bahovski usutluses ERR-ile.

Küsimusele, kas peaminister Johnsonil õnnestub valimised korraldada juba enne 31. oktoobrit, leidis Bahovski, et need jäävad hilisemasse aega. "Suure tõenäosusega erakorralised valimised tulevad, aga veelgi suurema tõenäosusega pärast 31. oktoobrit, mil Boris Johnson on lubanud britid Euroopa Liidust välja viia," leidis Diplomaatia peatoimetaja.

Hinnates seda, kes praegusest segadusest võidab, arvas Bahovski, et võib-olla isegi opositsioon, kellele tuleb kasuks see, et valimised ei tule enne Brexitit. "Kuni Ühendkuningriik pole Euroopa Liidust väljunud, ei saa ka Boris Johnson hästi oma valimiskampaaniat teha, kuna ta lubas ju riigi EL-ist välja viia. Ma panustaks sellele, et võitja võiks pigem olla Leiboristlik partei ja kõik muud osapooled kaotavad," leidis Bahovski.

Bahovski ei usu ka, et Euroopa Liit võiks muuta juba Ühendkunigriigiga kokku lepitud lahkumistingimusi. "Euroopa Liit on kõik juba ära pakkunud. Kui Euroopa Liit hakkaks ise midagi pakkuma, siis see avaks Pandora laeka. Kui (lahkumisleping) avatakse ja seda hakatakse muutma, siis tekiks erimeelsused riikide vahel ja sees ning see muudaks pildi keerulisemaks. Ma ei usu, et Euroopa Liit hakkab midagi muutma, muutma peab Ühenkuningriik," rääkis Bahovski, kelle hinnangul on üllatav, et Euroopa Liidu sees ei ole Brexitiga seoses suuremaid segadusi ja vastuolusid ilmnenud.