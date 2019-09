Briti ülemkohus kuulutas parlamendi töö peatamise ebaseaduslikuks

Briti ülemkohus otsustas teisipäeval, et peaminister Boris Johnsoni otsus peatada viieks nädalaks parlamendi töö on ebaseaduslik ja kuulutas selle kehtetuks.

"Kohus järeldab, et otsus soovitada tema majesteedil parlamendi töö peatada, oli ebaseaduslik," teatas ülemkohtu eesistuja Brenda Hale otsuses.

Juulis ametisse astunud Johnson väidab, et otsus parlamendi töö septembri algul peatada oli rutiinne, et võimaldada uuel valitsusel algatada uus seadusandlik programm. Kriitikud süüdistavad peaministrit katses vaigistada parlamendisaadikuid, kellest enamik on vastu tema ähvardusele lahkuda 31. oktoobril Euroopa Liidust ilma leppeta.