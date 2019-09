Puude istutamisel on oluline roll kliimamuutuste leevendamisel. "Tänaste kliimaprobleemide peamine põhjustaja on tööstusrevolutsiooni käigus fossiilsetest maavaradest õhku paisatud süsinik. Just noored ja keskealised puistud kasvavad intensiivselt, sidudes atmosfäärist süsinikku," sõnas Eesti Maaülikooli professor Veiko Uri.

Teadlane rõhutas, et kliima ja süsinikusidumise seisukohast tuleks metsi kindlasti uuendada. "Kui asendame puiduga fossiilsetest materjalidest tehtavaid tooteid, näiteks eelistame puidust maju või mööblit betoonist ja plastmassist toodetele, on positiivne mõju keskkonnale veelgi suurem," ütles Uri.

Puidust on võimalik toota lisaks majadele ja mööblile kangaid, arvutiekraane, autodetaile, pakendeid ning kasutada puidukeemiat toidu-, kosmeetika ja ravimitööstuses.

Eesti maismaast on pool kaetud metsaga. Looduskaitse all oleva metsa poolest on Eesti Euroopas esirinnas, sest kaitse all on veerand metsamaast.