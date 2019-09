Palling allkirjastas riigikogust lahkumise avalduse

"Täna allkirjastasin avalduse," lausus Palling.

Pallingu asendusliikmena läheb riigikokku Rae vallavanem Mart Võrklaev.

Võrklaevale teadaolevalt juhtub see 7. oktoobril ehk oktoobri esimese täisnädala algul, kui ta saab riigikogu ees ametivande anda.

Võrklaev ütles ERR-ile, et tema näeb end riigikogus keskkonnakomisjonis, sama komisjoni liige on ka Palling. "Minu jaoks on oluline teema kergrööbastranspordi ja eriti trammiliinide arendamine ka Tallinna lähipiirkonnas. Minu teada jagatakse järgmise perioodi CO2 rahadena Euroopas 1,7 miljardit alternatiivse transpordi arendamiseks, see tähendab, et raha peaks rööbastranspordi arendamiseks olema, nüüd jääb üle teha tarku otsuseid," lausus Võrklaev.

Võrkaleva sõnul on ka teisi teemasid, mis talle huvi pakuvad, kuid enne tuleb end nendega korralikult kurssi viia. "Riigi ja kohaliku omavalitsuse tasand on ikka midagi muud," märkis ta.

Võrklaeva sõnul pole järgmist Rae vallavanemat veel välja välja valitud, vastuse sellele võib saada aga juba neljapäeva õhtul, kui toimub Reformierakonna Rae piirkonna koosolek.

Kalle Palling teatas 8. augustil, et lahkub riigikogust ja poliitikast.