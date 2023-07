EPL: riigikontrolli hinnangul rikkus Võrklaev vallavanemana toimingupiirangut

"Vallavanem ja abivallavanem sõlmisid vastastikku autode üürilepingud, millega vallavanem rikkus korruptsioonivastase seadusega ettenähtud toimingupiirangut. Kokkuleppe järgi tuli kummalegi maksta üüri, mis oli oluliselt suurem kui volikogu vallajuhtide ametisõitudega seotud hüvitiste piirmäär 450 eurot kuus," vahendas EPL riigikontrolli auditit.

Kuigi Rae vald oli otsustanud, et vallavanem ja abivallavanem saavad katta oma isikliku sõiduauto kasutamisega seotud kulusid kas 450 euro eest või kütusekulu 400 liitri eest kuus, siis Võrklaev ja abivallavanem Priit Põldmäe kasutasid mõlemat, kusjuures autode kasutamise eest said nad volikogu otsusega määratud hüvitisest suurema üürisumma ja tegelikuks üüriks kujunes 450 euro asemel 569,62 eurot.

"Seega maksis Rae vald isikliku sõiduauto üürilepingute alusel 2013. aasta novembrist 2014. aasta juunini koos tulumaksuga välja 7190 eurot, sealhulgas vallavanemale 956,96 eurot ja abivallavanemale 578,24 eurot rohkem, kui volikogu vallajuhtide hüvedeks ette oli näinud," tõdes EPL.

"Vallavolikogu ei ole vallavanema ja abivallavanema isikliku sõiduauto üürimist Rae vallale heaks kiitnud ka tagantjärele. Riigikontrolli arvates on selline üürileping, mille sõlmimisel puudus abivallavanemal valla esindusõigus ja kus vallavanem rikkus korruptsioonivastases seaduses ettenähtud toimingupiirangut, tühine," vahendas EPL riigikontrolli hinnangut.

Riigikontrolli võrreldud kuludest selgus ka, et kui kaks abivallavanemat kasutasid ametisõitudeks valla autosid, siis Võrklaeva ja Põldmäe otsus kasutada tasu eest isiklikke autosid, läks vallale auditeeritud perioodil (2013-2014) vähemalt 11 109 eurot kallimaks.

Leht tõi välja, et kui PPA ei algatanud riigikontrolli peakontrolöri Airi Mikli esitatud teabe alusel juhtunu kohta kriminaalmenetlust ja Rae vallavolikogu leidis, et auditis kirjeldatud olukord ei ole maksumaksjale kahju tekitanud, siis valla revisjonikomisjon toetas riigikontrolli esitatud aruannet täies ulatuses ning seda toetasid ka toonased opositsioonierakonnad SDE ja Keskerakond, mis leidsid, et riigikontrolli aruanne "kajastab tekkinud situatsiooni erapooletult ja kindlasti ka õiglaselt".

Võrklaev: mina algatasin süsteemi korda tegemise

Aastatel 2012-2019 Rae vallavanema töötanud Võrklaev kinnitas ERR-ile saadetud kommentaaris, et kõik tegevused on toimunud seaduse alusel ja volikogu otsuste kohaselt. ERR avaldab tema vastuse täismahus:

"2004. aastast vallajuhtidele rakendatud auto kompenseerimise süsteem (mind nimetati vallavanemaks 2012. aasta suvel) polnud seadusega vastuolus, kuid ei olnud ka kõige arusaadavam ja läbipaistvam. Kui ma vallavanemana sellest aru sain, sest pean vajalikuks, et asjad mitte ainult ei pea olema ausad ja läbipaistvad, vaid peavad seda ka näima, siis olin mina see, kes muutused algatas, süsteemi koos volikoguga korda tegi, ning see kehtib tänaseni. Muudatuse algatasin 2014 aastal, riigikontrolli auditi tegemise ajaks, 2016 aastal olid need muudatused tehtud ning süsteem korrastatud.

Seda kõike on korduvalt ka riigikontrollile selgitatud sh volikogu poolt. Riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli ettekande antud aruande teemal kuulas ka Rae vallavolikogu ära 21. juuni 2016 istungil. 5. juulil 2016 arutas vallavolikogu vastust riigikontrolli eelnõule. Kus muu hulgas selgitas järgmist:

Nagu selgus volikogu 21. juuni 2016. a. istungil päevakorrapunkti arutamise ajal, on riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli antud kontrollimise käigus saadud teabe esitanud politsei- ja piirivalveametile kui süüteole viitavad asjaolud. Politsei- ja piirivalveamet on vastuseks koostanud teatise kriminaalmenetluse alustamata jätmise kohta. Teatise sisu on riigikontrollile teada ja volikogu palub teatist arvestada ning sellele vastavalt korrigeerida ka auditi seisukohti.

Eelnõu punktis 10 esile toodu, mille kohaselt vallavanem ja abivallavanem rikkusid vallavolikogu otsust, kui said hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest, kui ka tankisid valla kütusekaardiga kütust, ei ole volikogu hinnangul otsuse rikkumine. Vallavolikogu otsuses on konkreetselt sõnastatud, et "vallavanema ja abivallavanema kütusekulu limiidiks 400 liitrit ühes kuus". See kehtib võrdväärselt kõigi hüvitise õigustatud saajate kohta, sõltumata, kuidas on lahendatud nendele transpordi võimaldamine. Vallavolikogu palub riigikontrollil korrigeerida vastavat auditi eelnõus esitatud järelduste tähelepanekut ja punkti 10.

Vallavalitsus lõpetas ära isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise rendilepingute praktika alates juulist 2014. 1. septembril 2014 jõustunud tulumaksuseaduse muudatus, mille kohaselt kulude tõendamise algdokumentide puudumisel on väljamaksed võrdsustatud palgatuluga, tekitas vajaduse täiendavalt analüüsida vallavalitsuse liikmete poolt transpordivahendite kasutamise kulusid vallale.

Analüüsi tulemused näitasid, et vallal on otstarbekam loobuda isiklike sõiduautode kasutamisest vallavanema ja abivallavanemate ametiülesannete täitmisega seotud transpordi tagamisel ning on vajalik täpsustada asjakohast vallavolikogu otsust.

Selle tulemusel võttis vallavolikogu 17. novembril 2015. a. vastu otsuse, kus täpsustati makstava transpordihüvitise korda. Täiendatud vallavolikogu otsuse vastav punkt sõnastati: "Anda vallavanemale ja abivallavanematele valla kulul tööks vajalik sõiduk ilma sõidupäeviku pidamise kohustuseta. Vallavanema ja abivallavanemate kasutuses olevate sõidukite parkimine toimub töövälisel ajal kasutaja asukohas.""