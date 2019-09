Eesti uus suursaadik Ukrainas andis üle volikirja president Zelenskile

Volikirja üleandmisele järgnenud vestluses rõhutas suursaadik Kuusk Ukrainaga suhete tähtsust Eestile. "Eesti jaoks on oluline Ukraina edu. Demokraatlik, õigusriiki austav Ukraina on Eesti jaoks väärtuslik liitlane," ütles suursaadik Kuusk. President Zelenski tänas Eestit toetuse eest erinevates valdkondades, reformide edendamisel ja riigi arendamisel, tuues välja hea koostöö IT-valdkonnas, e-riigi arendamisel, meditsiinis ja sotsiaalsfääris.

President Zelenski kinnitas, et ettevõtjaid toetav seadusandlus on raada prioriteet. Selles kontekstis on ta ka teadlik, et mitmeid Eesti ärimehi on Ukrainas tabanud probleemid ja lubas, et uus valitsus tegeleb nende lahendamisega. Suursaadik Kuusk rõhutas omalt poolt Eesti IT- ja kõrgtehnoloogiasektori suurt huvi Ukraina vastu, mille realiseerumist on seni pidurdanud puudujäägid kindlustundes.

Vestluses puudutati ka Ukraina idaalade keerulist olukorda ning vajadust visualiseerida sealsetele inimestele elu pärast okupatsiooni lõppu. Suursaadik Kuusk kinnitas Eesti jätkuvat toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. President Zelenski tänas Eestit Ukraina okupeeritud aladel jagatavate Vene passide mittetunnustamise eest.

Suursaadik Kaimo Kuusk töötas enne välisteenistusega liitumist aastaid Eesti Vabariigi Välisluureametis, olles aastail 1998–2008 osakonna juhataja ning aastail 2008–2019 peadirektori asetäitja. 2019. aastal asus ta tööle välisministeeriumis, töötades Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia büroo lauaülemana. Alates 2019. aasta augustist esindab Kuusk Eestit suursaadikuna Ukrainas.