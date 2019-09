Zelenski sõnul on Nord Stream 2 ohuks kogu Euroopale

"Energiakoostöö laiemas tähenduses on meie jaoks äärmiselt oluline - pean eriti silmas energiasäästutehnoloogiat. Juhtisin Soome presidendi tähelepanu Nord Stream 2 küsimusele ja rõhutasin, et see projekt on oht kogu Euroopale," lausus Zelenski Kiievis pärast kohtumist Soome presidendi Sauli Niinistöga.

Zelenski hinnangul võib Nord Stream 2 puhtalt äriprojektiks pidamine Ukraina Euroopa partneritele tulevikus kalliks maksma minna.

Septembri alguse seisuga on piki Läänemere põhja Venemaalt Saksamaale kulgevast naftatorust Nord Stream 2 paigaldatud üle 75 protsendi.

Üksteist miljardit eurot maksma läinud gaasijuhe peaks kahekordistama Venemaa gaasitarneid Euroopa suurimale majandusele Saksamaale.

Juhtme vastu on Ukraina kõrval ka USA ja idapoolsemad Euroopa Liidu liikmesriigid, kartes, et see suurendab Euroopa sõltuvust Vene energiatarnetest, mida Moskva saab kasutada poliitilise surve avaldamiseks. Kardetakse ka, et Venemaa saab sellega enam survestada Ukrainat, kuivõrd Euroopa ei sõltuks enam nii palju Ukrainast kui transiitriigist.