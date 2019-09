Naftogazi juht ERR-ile: Nord Stream 2 on geopoliitiline projekt

Ukrainal ja Venemaal on pikk gaasisõdade ajalugu. Mis annab teile kindluse, et nüüd, päris sõja ajal te jõuate uue gaasileppeni?

Esiteks, me ei ole selles väga kindlad, me loodame seda väga. Meie Ukraina poolel oleme teinud kõik ettevalmistused ja oleme aasta lõpuks valmis järgima Euroopa Liidu seadusandlust. Täpsemalt puudutab see gaasivõrgu opereerimise eraldamist, et meie süsteem vastaks täiesti euroopalikule lepingule.

Pakkusime oma Vene kolleegidele välja väga lihtsa testi - allkirjastame ühenduste lepingu Venemaa Gazpromi ja Ukraina uue iseseisva võrkude operaatori vahel. See sümboliseeriks meie tahet liikuda gaasitansiidi uue, euroopaliku lepingu poole pärast 2019. aastat. Selline leping on väga lihtne test, mis näitab, kas Gazprom tahab tegelikult uut lepingut või mitte. Kui see test on läbitud, siis ma oskan öelda, kas me oleme kindlad või mitte.

Milline oli Venemaa vastus?

Nad võtsid lepingute mustandi ja lubasid meile, et kaaluvad neid.

Mis võib olla peamine takistus - kas see on lepingu pikkus või midagi muud?

Me ei näe tegelikult takistusi uue lepingu sõlmimiseks. Meie arvame, et see on Venemaa Gazpromi huvides, see on Ukraina huvides ja see on Euroopa Liidu huvides, et see leping saaks võimalikult kiiresti allkirjastatud nii, et see tagaks Euroopa vajadusi rahuldava koguse ning lepingu pikkus oleks selline, mis kindlustaks Gazpromile parima võimaliku tariifi.

Mis juhtub, kui Nord Stream 2 valmis saab? Kas Ukraina on siis jätkuvalt gaasitransiidi maa?

Meie arvestus ja kogemus ütleb, et kui Nord Stream 2 valmis saab, siis on väga vähetõenäoline, et Gazprom jätkab meie süsteemi kasutamist transiidiks Euroopasse. Me usume, et see projekt on just nimelt selleks tehtud, et Ukraina kõrvale jätta. See projekt on geopoliitiline ja sel ei ole midagi pistmist gaasituru ega majandusega.

Ja mida teie tegema hakkate kui Venemaa ei kasuta enam teie transiidivõimalusi. Kuidas te hakkate raha teenima?

Me loodame, et Venemaa ikkagi hakkab kasutama meie süsteemi ja me loodame, et kui Gazprom ei taha ise enam meie süsteemi kasutada, siis ta lubab vähemalt teistel ettevõtetel seda teha, nagu see oli minevikus. Venemaa erafirmadest gaasitootjate seas on selleks suur nõudmine, näiteks Novatekil. Türkmenistan, Kasahstan ja Usbekistan tahavad eksportida gaasi Euroopasse. Kõik nad saavad kasutada meie süsteemi.