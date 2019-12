Raudsalu rääkis Vikerraadio saates "Lõpp hea, kõik hea", et juhatuse ja toimetuse vahel on piir. "Juhatus ei sekku toimetuse töösse. Mingisugust sisejuurdlust ei ole Postimehe toimetuses olnud ja ei tule ka edaspidi," lisas ta.

Ajakirjanike lahkumisele viis Raudsalu sõnul ilmselt mitu sündmust, mis aga omavahel kuidagi seotud ei ole.

"On tekitatud tunne, et Postimehe juhatus on oma ajakirjanikke umbusaldanud, mis omakorda tekitas selle, et ajakirjanikel tekkis umbusk juhtide vastu," ütles Raudsalu.

Raudsalu märkis, et aprillis palkas toimetus tööle väljastpoolt maja inimese, kes hakkas andmeanalüüsiga tegelema. Raudsalu ütles, et see inimene tuli ise tema jutule.

"Ta leidis mitmeid juhtlõngu ja tuli minu juurde, öeldes, et on olnud põnevad lood, kuid mis on jäänud ajalehes ilmumata. Tollal võtsime selle teadmiseks, sest ajakirjaniku ei saa sundida, mida ta peab kajastama," rääkis Raudsalu, öeldes, et hiljem on toimunud vääritmõistmine.

Novembris pani ameti maha Postimehe peatoimetaja Peeter Helme, kellele sai saatuslikuks vastuolu toimetusega. Raudsalu sõnul lekkisid sellel teemal kirjutatud majasisesed kirjad konkurentide kätte,

"Otsustasime, et ajame asja maja sees, kuid ikkagi see kiri lekkis konkurentideni. Kirjutasin siis teise kirja, mis ka lekkis. Ütlesin teises kirjas vaid, et lekitada oli alatu, kuna olime kokku leppinud, et seda me ei tee. Siis hakati kirjutama, et Postimehe toimetuses käib nõiajaht, kuid mingisugust nõiajahti ei toimunud," kirjeldas Raudsalu.

Toimetus jätkab Raudsalu sõnul tööd, kuigi õhkkond on halvem, kui ta võiks olla. "Küllap see aja jooksul paraneb."

Küsimusele, et kas ta on valmis töörahu huvides juhatusest lahkuma, vastas Raudsalu, et see on nõukogu otsustada.

Praegu kahjumis oleva Postimehega on Raudsalu sõnul nulli kavas jõuda nelja aasta jooksul. Ta lisas, et Postimees Grupi Leedu ärid on jõudnud kasumisse, Läti omad peaks nulli jõudma kahe aasta jooksul.

"Kõige suurem muudatus on see, et lugeja hakkab üha enam ajakirjanduse eest maksma. Inimesed on sellega nõus. Postimehe veebiväljaanne on ühe aasta jooksul suutnud tasuvate lugejate arvu kolmekordistada," rääkis Andrus Raudsalu.