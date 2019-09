Soomere näeks ka teisi inimesi Teaduste Akadeemia juhiks kandideerimas

Brittide Brexiti-agoonia võiks olla kuldaväärt võimalus õppida ja tähele panna. Referendumitel on demokraatias väga tähtis roll, aga see on tööriist, mille kasutamisel tasub olla väga hoolikas ja ettevaatlik, leiab Tarmo Jüristo Vikerraadio päevakommentaaris.