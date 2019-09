Poola suuremad parteid pidasid valimiste eel kongresse

Opositsiooniline paremliberaalne Kodanikeplatvorm esitas kongressil oma ettepanekud ettevõtjatele ja töötajatele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Partei peaministrikandidaat Malgorzata Kidawa-Blonska ütles, et praegune valitsus on lubanud rahvale palju, kuid raha neil oma lubaduste täitmiseks ei ole.

"Me suudame taastada üldise usalduse. Valitsus üksi ei tee midagi. Meie peame seda tegema, me peame seda tegema koos, kuni Poola saab paremaks paigaks, sest igaüks tahab nii, uskudes, et homne võib olla parem," rääkis parteijuht.

Valitseva Õiguse ja Õigluse partei kongressil tõdeti aga, et valitsuserakonna ülesanne on Poola pärast neoliberaalse kapitalismi ajastut uuesti konservatiivselt üles ehitada.

Partei juhtpoliitikute sõnul peab Poolast saama heaoluriik, kus on au sees traditsioonilised väärtused.

"Tuleb ehitada kaljule nagu evangeelium õpetab. Kalju on Poola ühiskond ja poolakate kogukond, Poola riik on Poola perekond. Riigi ehitamine on perekonna huvides, sest nii me ehitame heaolu mingi aja jooksul, mitte raisates nii palju päevi ja aastaid nagu Lääne-Euroopa seda tegi. See kalju on perekond, millele ehitades jõuame me peagi Lääne-Euroopa tasemele," ütles Õiguse ja Õigluse partei juht Jaroslaw Kaczynski.