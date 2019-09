Euroopa ravimifirmad püüavad ennetada Brexiti võimalikku mõju

Impordi ja ekspordi arenguid kirjeldavad detailsemalt nn Operation Yellowhammeri dokumendid, mis avaldati parlamendi survel eelmisel nädalal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ärevaks on muutunud raskemaid kroonilisi haigusi, näiteks diabeeti põdevad patsiendid, sest takerduda võivad insuliini ning ka testribade tarned Euroopast.

Tollipiiri jõustumisel võivad eeskätt sadamas tekkida ummikud ja nii hilinevad ka elutähtsad ravimid.

Iga nädal tuuakse Euroopast Suurbritanniasse 37 miljonit karpi ravimeid, kaks kolmandikku läbib Doveri.

Briti turgu valitsevad ravimite vallas GSK ning AstraZeneca, kuid näiteks insuliin tuuakse Euroopast.

Brexiti mõjude leevendamiseks tehtud kulutused ulatuvad miljonitesse naeltesse.

"Me oleme viimased kolm aastat ja kauemgi valmistunud kõige halvemaks stsenaariumiks. Me oleme suurendanud oma laovarusid normaalse seisu juurest, mis on kuus nädalat, 18 nädalani. Oleme kasutusele võtnud lisalaopinda, et lisavarusid hoida. Oleme otsinud ka alternatiivseid laevaliine, sest peamiselt tulevad meie ravimid Calais'-Doveri kaudu - eeldame, et seal on edaspidi suured ummikud," selgitas ravimifirma Novo Nordisk UK juht Pinder Sahota.