Määra langetamist 0,25 protsendi võrra vahemikule 1,75-2 protsenti ei toetanud kolm hääle andnud kümnest liikmest.

Ennustused näitavad, et 17 ametnikust seitse tahaksid langetada määra sel aastal veel sama palju võrra vahemikku 1,5-1,75 protsenti.

Samas ei oota ükski neist, et määra tuleks langetada 2020. aastal allapoole 1,5 protsenti. Kahe arvates tuleks siis määra hoopis tõsta. See on märk, et ametnike arvates on president Donald Trumpi kaubandussõda Hiinaga hallatav.

2018. aastal tõstis keskpank baasintressimäära neli korda. Seega on ta tänavu neist kaks nüüd tagasi pööranud.

Ametnike ennustus USA majanduse kasvu kohta jäi juuni omaga võrreldes sisuliselt samaks. Nad ootavad, et mediaankasv tuleb tänavu 2,2 protsenti ehk 0,1 protsenti suurem kui juunis.

Töötuse määra ennustus tõusis juuni 3,6 protsendilt nüüd 3,7 protsendile. Inflatsiooni peaks tulema 1,5 protsenti, mis jääb alla keskpanga 2 protsendi sihile.