USA-s on lahvatanud skandaal vilepuhuja kaebuse pärast, mis on seotud president Donald Trumpi ja seni nimetamata välisliidriga. Kongressi demokraadid on pahased, et informatsiooni nendeni ei jõudnud ja arvavad, et seda üritati tahtlikult varjata.

Washington Posti andmetel on kaebus seotud president Donald Trumpi ja ühe välisliidri vestlusega, mille jooksul anti eriti murettekitav lubadus. Ajalehe väitel oli see seotud Ukrainaga. Selle peale otsustas Valges Majas töötanud luureametnik pöörduda pädevate uurimisorganite poole, kes ütlesid kongressile saadetud kirjas, et informatsioon tundub olevat tõene. USA luureteenistuse juht Joseph Maguire pidi seejärel andma kogu materjali nädala jooksul kongressile, kuid otsustas seda mitte teha.

"See vilepuhuja materjal tuleb teha kongressile kättesaadavaks. Selle tegemata jätmine viitab kinnimätsimisele," ütles demokraadist senaator Richard Blumenthal.

Poliitikute sõnul ei ole neil õrna aimugi, kes tegi lõpliku otsuse jätta materjal kongressile edastamata. Luureteenistuse juhi kinnitusel ei tehtud seda juristi soovituse tõttu, kelle sõnul ei kuulu see teema nende asutuse haldusalasse.

"Ma ei tea, kas Valge Maja oli sellega otseselt seotud, sest me ei saa sellele küsimusele vastust," ütles esindajatekoja demokraadist liige Adam Shiff.

President Donald Trumpi sõnul on Washington Posti artikkel valeuudis. Trump küsis Twitteris, et kas keegi on nii rumal ja usub, et ta ütleks midagi sobimatut, kui tal on kõne välisliidriga, mille juures on tõenäoliselt palju inimesi. Presidendi erakonnakaaslased on pigem äraootaval seisukohal.

"Ma tean, et meedia soovib alati kiirustada, kui nad arvavad, et midagi sensatsioonilist on toimumas. Üheksal juhul kümnest leiame, et palju sellest ei ole tõsi," sõnas esindajatekoja liige, vabariiklane Kevin McCarthy.

Luureteenistuse juht Maguire on kutsutud sel teemal järgmisel nädalal kongressi tunnistusi andma.