Ühendriikide suursaadik Euroopa Liidu juures Gordon Sondland oli eelnevalt andnud nõusoleku tunnistusi anda, kuid "täna varahommikul andis USA välisministeerium talle suunise usutlusele mitte ilmuda", ütles Sondlandi advokaat Robert Luskin avalduses.

Kuigi Luskin viitas Sondlandile suunise andjana USA välisministeeriumile, võttis Trump Twitteris käigu eest kiiresti vastutuse.

Presidendi sõnul oleks ta saatnud suursaadiku hea meelega kongressi ette tunnistusi andma, kuid "kahjuks annaks ta tunnistusi end täielikult kompromiteerinud libakohtu ees, kus vabariiklaste õigused on ära võetud ja tõelisi fakte ei lubata avalikkuse ette".

Saab annab hoogu juurde Valge Maja ja kongressi esindajatekojas enamuses olevate demokraatide vastasseisule, kes uurivad presidenti seoses võimalike õigusemõistmise takistamisega seotud rikkumistega.

Demokraadid on alustanud USA esindajatekojas vabariiklasest presidendi suhtes tagandamisjuurdlust seoses kahtlustustega, et Trump kuritarvitas oma ametikohta isikliku sisepoliitilise kasu eesmärgil ning kutsus sellega välisriiki sekkuma USA 2020. aasta presidendivalimistesse.

Väidetavalt survestas Trump Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit uurima oma demokraadist rivaali Joe Bidenit ja tema poega Hunter Bidenit. Oma tahtmise saamiseks hoidis ta väidetavalt kinni Ukrainale mõeldud sadade miljonite dollarite jagu sõjalist abi.

Lisaks Sondlandile soovib esindajatekoja luurekomitee üle kuulata veel mitut USA diplomaati. Välisminister Mike Pompeo on nimetanud korraldusi vaenamiseks ja on lubanud oma alluvaid kaitsta.

Sondland on üks mitmest diplomaadist, kelle omavahelised mobiiltelefonisõnumid, sõnumid Trumpi eraadvokaadi Rudy Giuliani ja Ukraina presidendi abi Andrii Jermakiga heidavad valgust valitsuse püüetele Ukrainas Bidenite suhtes uurimist algatada.

Diplomaadid arutavad sõnumites Trumpi ja Zelenski kohtumise kasutamist hoovana Ukraina võimudelt lubaduse väljapressimiseks uurida lisaks Bideni poja tegevusele Ukraina gaasifirma juhatuses ka väidetavalt Ukrainast lähtunud sekkumist USA 2016. aasta presidendivalimistesse.

Seda näitavad muuhulgas tekstsõnumid, mille avaldasid USA esindajatekoja uurijad eelmise nädala neljapäeva hilisõhtul pärast kümnetunnist intervjuud nende diplomaatide hulka kuulunud Kurt Volkeriga.

Muuhulgas kuulub Sondlandile tekstisõnumites peetud kirjavahetuses järgmine tsitaat: "Teen ettepaneku lõpetada tekstsõnumite vahetamine."

Demokraadid on korduvalt öelnud, et valitsuse katseid uurimist takistada käsitletakse õigusemõistmise takistamisena. Nad kordasid oma seisukohta ka pärast Valge Maja otsust Sondlandi esinemine tõkestada.

"Me peame suutmatust seda tunnistajat kohale saata veel üheks tugevaks tõendiks kongressi põhiseaduslike funktsioonide takistamisest," ütles esindajatekoja luurekomitee demokraadist esimees Adam Schiff.

Luskini sõnul lendas Sondland tunnistuste andmiseks spetsiaalselt Brüsselist Washingtoni ja on valmis ütlusi andma. "Suursaadik Sondland usub kindlalt, et tegutses alati Ühendriikide parimates huvides, ja on valmis vastama komitee küsimustele ammendavalt ja ausalt," ütles advokaat.

Schiff: välisministeerium varjab Sondlandi isiklikus digivahendis olevat informatsiooni

USA esindajatekoja luurekomitee demokraadist esimees Adam Schiff süüdistas välisministeeriumit ka tagandamismenetluse jaoks olulise informatsiooni varjamises.

"Mitte ainult pole kongressilt võetud võimalust kuulda tema (Sondlandi - Toim.) tunnistusi, kuid me oleme ka teadlikud sellest, et suursaadikul on tekstisõnumeid ja e-kirju isiklikus vahendis, mis on välisministeeriumile üle antud hoolimata sellest, et oleme seda suursaadikult nõudnud ning välisministeerium varjab neid sõnumeid samuti," selgitas Schiff ajakirjanikele.

"Need sõnumid on samuti väga olulised selle juurdluse ja tagandamismenetluse jaoks," lisas ta.