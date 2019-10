Trumpi sõnavõtt tuli ajal, kui kongressi esindajatekoda liigub kiiresti edasi tema tagandamismenetlusega, mis algatati, kui tuli avalikuks, et ta esitas sama palve telefonivestluses Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, vahendasid ERR-i teleuudised.

Trump andis kogu tagandamisvõitlusele hoogu juurde, kui ütles, et veel üks riik võiks uurida endist asepresidenti Joe Bidenit ja tema poega.

"Hiina peaks alustama uurimist seoses Bidenitega, sest mis juhtus Hiinas, on põhimõtteliselt sama halb kui see, mis juhtus Ukrainas," teatas Trump.

Trumpi sõnul kasutas Hunter Biden isa mõjuvõimu, et edendada oma ärihuve Hiinas. 2013. aastal oli ta kaasas asepresidendi Hiina visiidil, kuid Bideni advokaatide sõnul ei aetud sellel reisil äri.

"See, et USA president julgustab välisriiki taas kord sekkuma, et aidata oma kampaaniat poliitilise rivaali uurimisega, on täielik presidendi ametivande rikkumine. See ohustab meie valimisi ja rahvuslikku julgeolekut," sõnas USA esindajatekoja luurekomitee esimees, demokraat Adam Schiff.

Samal aja andis esindajatekoja luurekomitee kinniste uste taga tunnistusi endine USA eriesindaja Ukrainas Kurt Volker, kes lahkus sellest ametist möödunud nädalal. Vilepuhuja kaebuse järgi kohtus Volker Volodõmõr Zelenskiga päev pärast presidentide telefonikõnet, et aidata ukrainlastel mõista, mida Trumpi nõudmistega peale hakata. Lisaks aitas Volker väidetavalt kokku leppida kohtumisi Ukraina ametnike ja presidendi isikliku advokaadi Rudy Giuliani vahel.

"Ta ei ole öelnud mitte midagi, mis oleks kooskõlas demokraatide tagandamise narratiiviga. Mitte midagi," väitis USA esindajatekoja õiguskomitee liige, vabariiklane Jim Jordan.

Järgmisel reedel peaks tunnistusi andma ka endine Ukraina suursaadik Marie Jovanovitš. Wall Street Journali andmetel kutsus Trump Jovanovitši kevadel ametist tagasi, sest Giuliani süüdistas teda presidendi õõnestamises, mille hulka kuulus ka Bideni uurimise takistamine.