Ratas meenutas oma sõnavõtus, et kümned tuhanded eestlased, lätlased ja leedulased olid 75 aastat tagasi sunnitud oma kodust lahkuma. "Nad põgenesid Nõukogude Liidu okupatsioonirežiimi ja punase terrori eest ning neil polnud aimugi, kas neil on kunagi uuesti võimalus naasta või näha oma kodumaad," lausus peaminister. "Paljud neist inimestest leidsid uue kodu siin, kus nad said võimaluse oma elu uuesti alustada ning hoida vabas maailmas Eesti iseseisvuspüüdlusi südames," sõnas Ratas.

Ratase sõnul oli New York ka üks neist paikadest, kus hoiti elus Eesti, Läti ja Leedu iseseisvuse unistust. "Siin tegutses Eesti diplomaat Ernst Jaakson, kes oli ametlikult Eesti Vabariigi esindaja Ameerika Ühendriikides kuni Eesti iseseisvuse taastamiseni 1991. aastal," sõnas Ratas ning tõi esile Jaaksoni pärandi ja Balti kogukonna pingutused pikkade okupatsiooniaastate jooksul.

Reinsalu toonitas, et tihe suhtlus nii riigi kui kogukondade vahel on eluliselt tähtis ning oma rahva hoidmine, keele ning kultuuri säilitamine on väikeriigi säilimise elujoon. "Olla eestlane on auasi ükskõik kus maailmas. See on ka kohustus meie rahva kestmise ees! Meie ühine ülesanne on tugevdada eestlaskonna ja Eesti sidet maailmas. Kõigil meie lastel peab olema võimalus kasvada üles eestlasena!" ütles Reinsalu.

Balti ketti meenutates lisas Reinsalu, et oma riigi vabaduse ja eest seismine nõudis palju vaprust, mida kandsid endas kõik need, kes Balti ketis üksteise kõrval seisid, kui ka need, kes neile toeks olid. Balti kogukondade koostöö on vajalik ka praegu, et viia maailma meie ühist sõnumit vabadusest ja kaitsta neid rahvaid, kelle vabadus on rünnaku all.

Peaminister Ratase sõnul alustasid Eest, Läti ja Leedu 30 aasta eest oma teekonda tagasi demokraatlikku ja vabasse Euroopasse. "Sel aastal tähistasime juba Eesti, Läti ja Leedu Euroopa Liitu ja NATOsse astumise viieteistkümnendat aastapäeva. Tänu meie pingutustele, sõpradele ja liitlastele on meie iseseisvus turvaline ja hästi hoitud. Loodan, et kõik meie praegused ja tulevased põlvkonnad mäletavad minevikusündmusi ning mõistavad vabaduse väärtust," ütles peaminister.