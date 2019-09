Oodatust suurem tellimuste arv venitas IKEA Eesti poe tarneajad pikemaks

Rootsi sisustuskaupade poe IKEA augustis avatud Eesti väljastuspunkt ei suuda kaupu õigeaegselt tarnida, kuna tellimuste arv on olnud oodatust suurem.

Kui IKEA augustis oma veebipoe ja väljastuspunkti avas, tehti sealt esimese päevaga üle 2000 ostu ja lehekülge külastas umbes 100 000 inimest. Mõne nädala möödudes hakkasid paljud inimesed aga sotsiaalmeedias nurisema, et kaupade tarne hilineb ning klienditoe telefon ei vasta kõnedele ega kirjadele, kirjutas ERR-i venekeelne portaal.

Ka IKEA kodulehelt leiab teate: "Hetkel on meie telefoniliinid üle koormatud ja meilidele vastamine võtab oodatust kauem aega. Vastame meilidele 72 tunni jooksul."

IKEA Baltikumi kommunikatsioonijuht Renata Dante ütles, et tellimuste kohale toimetamisel on tekkinud ajutisi viivitusi, sest klientide ja tellimuste arv on oodatust suurem.

"Töötame selle nimel, et leida lisatööjõudu ning lahendada välise logistikapartneriga tekkinud tarneviivitused. Klientide suure arvu tõttu oleme pikendanud Tallinna väljastuspunktis kauba väljastamise lahtiolekuaegu," sõnas ta.

Lisaks tavapärastele lahtiolekuaegadele saab kaubale järele minna ka varahommikul ja hilisõhtul - kella seitsmest kümneni hommikul ning kaheksast kümneni õhtul väljastab IKEA kaupa oma hoone tagaküljel ehk logistikaalal.

"Kuna IKEA toodete ja teenuste vastu tuntakse suurt huvi, võib ka meie kõneteenuse ooteaeg olla tavalisest pikem. Selle parandamiseks kaasame uusi töötajaid, et vastata klientidele õigeaegselt. Vabandame taas ebamugavuste pärast," sõnas Dante.