IKEA kauplus Kurnas valmib kõige varem 2023

Rae vald ja IKEA valisid peale pool aasta kestnud läbirääkimisi IKEA kaupluse asukohaks Rae ja Kiili valla piiril Kurna külas asuva krundi. Rae vallavolikogu otsustas oktoobri keskel maatüki mööblikontsernile müüa, kuigi volikogu eelarve- ja majanduskomisjon oli teinud ettepaneku maatükki IKEA-le mitte võõrandada, vaid panna see enampakkumisele.

IKEA Baltikumi müügijuht Johannes Johannesson ütles esmaspäeval ERR-ile, et tänaseks on maatüki tehing lõpule viidud ja detailplaneeringu koostamine algatatud.

Tallinna ringtee ääres asuval krundil on plaanis avada täissuuruses pood. Johannessoni sõnul töötab kauplusehoone põhidisaini kallal praegu Inter IKEA Systems. "Pärast seda antakse projekt üle kohalikele Eesti firmadele," märkis Johannesson.

Rae toonane vallavanem Mart Võrklaev ütles oktoobris enne ostulepingu sõlmimist, et arendajal ehk IKEA-l on plaanis ehitusloani jõuda nii kiiresti kui võimalik. Johannessoni sõnul soovitakse luba saada veel käesoleval aastal

"Meie sihiks on ehitusluba saada enne 2020. aasta lõppu. Praegune plaan näeb ette IKEA poe valmimise kolme-nelja aasta jooksul," ütles Johannesson.

Rae abivallanem Priit Põldmäe ütles oktoobris, et IKEA esindajad lubasid ehitada Kurna külla omandatud kinnistu juurde ehitada uue mahasõidu Tallinna ringteelt, krundile sisesed ringteed ja kogujateed. Maa hinnaks pakkus IKEA vallale kümme eurot pluss käibemaks ruutmeetri eest, mis teeb kogu krundi hinnaks kaks miljonit eurot.

IKEA nõustus ka valla tingimusega, et maksab enamuse rahast võlaõigusliku lepingu sõlmimisel ning kolmandiku peale planeeringu kehtestamist.

Põlluvälja kinnistu näol on tegemist umbes 20 hektari suuruse maatükiga Tallinna ringtee ääres Kurna külas. Kurnast mõne kilomeetri kaugusel asuvad suurematest asulatest Jüri ja Kiili. Tallinnast on Kurna mööda ringteed sõites kümmekonna kilomeetri kaugusel.

IKEA hinnangul teeb väljastuspunkt head tööd

IKEA sisenes Eesti turule 2019. aasta augustis, avades siin e-poe koos füüsilise väljastuspunktiga Tallinnas Peterburi teel. Suure huvi tõttu on kuulda olnud, et ooteajad venivad pikaks.

Johannessoni hinnangul on suure nõudlusega toime tuldud.

"Meil on väga hea meel näha, et Eesti inimesed on suure huviga vastu võtnud Eesti e-poe ja Tallinna väljastuspunkti. Ühtlasi on meil väga hea meel selle üle, kuidas e-pood ja väljastuspunkt on rahva huviga toime tulnud," lausus ta.

Kui populaarseks osutub täismõõtmetes kauplus Kurnas, ei tea keegi.

Mujal Eestis pole IKEA-l plaanis poodi avada. "Hetkel ei soovi me spekuleerida ühegi teise laiendusprojekti teemadel," märkis Johannesson.