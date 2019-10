Rae volikogu otsustas pärast vaidlusi müüa maatüki IKEA-le

Rae vallavolikogu otsustas teisipäeval häältega 14 poolt ja kuus vastu võõrandada Kurna külas asuva Põlluvälja kinnistu Rootsi mööblikontsernile IKEA-le. Varem oli volikogu eelarve- ja majanduskomisjon teinud ettepaneku maatükki IKEA-le mitte võõrandada, vaid panna see enampakkumisele.

IKEA ja Rae vald jõudsid maatüki asjus kokkuleppele oktoobri alguses peale pool aastat kestnud läbirääkimisi. Vallavalitsus saatis kokkuleppe volikogule kinnitamiseks.

Enne teisipäevast volikogu istungit oli valla volikogu eelarve- ja majanduskomisjon otsustanud häältega 8:2 teha volikogule ettepanek otsustuskorras maatüki müüki mitte heaks kiita, kirjutab Harju Elu.

Rae abivallanem Priit Põldmäe sõnul lubasid IKEA esindajad ehitada Kurna külla Põlluvälja kinnistu juurde ehitada uue mahasõidu Tallinna ringteelt, krundile sisesed ringteed ja kogujateed. See oli ka üks põhjuseid, miks vald oli huvitatud IKEA-ga läbirääkimiste jätkumisest. Valla kartus oli, et IKEA võib teha läbirääkimiste järel madala hinnapakkumise. Põldmäe sõnul on maailmast teada juhtumeid, kus IKEA tahtis oma tulekus eest saada maad tasuta.

IKEA tegi siiski hinnapakkumis – kümme eurot pluss käibemaks ruutmeetri kohta – mis oli kõrgem, kui Rae valla läbirääkijad oodata oskasid. Et maksmise tingimused valalle ei sobinud, läbirääkimised jätkusid. Peale seda, kui IKEA nõustus, et maksab enamuse rahast võlaõigusliku lepingu sõlmimisel ning kolmandiku peale planeeringu kehtestamist, jõuti kokkuleppele.

Majandus- ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius ütles ajalehele, et kahtlusi oli komisjonis mitmeid, sealhulgas reostuse oht, ning seetõttu komisjon soovitaski avalikku enampakkumise, mitte maa otsustuskorras müüki IKEA-le.

Endine Rae vallavanem, praegune riigikogu liige Mart Võrklaev ütles, et IKEA-lt maa eest saadav kaks miljonit eurot ei pruugi tunduda suur summa, kuid lisaks rahale aitab IKEA piirkonda käivitada ning tõstab maa väärtust.