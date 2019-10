Rae vallavanem Mart Võrklaeva sõnul leidis esimene kohtumine IKEA esindajatega aset umbes pool aastat tagasi.

"Selle aja jooksul on kaalumisel olnud ka teisi, valla omanduses olevaid kinnistuid, kuid ühiselt leidsime, et see võiks olla parim koht," selgitas Võrklaev.

Teisipäeval peetud istungil otsustas vallavalitsus saata volikogu menetlusse eelnõu vallale kuuluva Põlluvälja kinnistu otsustuskorras müümiseks Rootsi mööblikontsern Ikea huve Eestis esindavale arendajale Viljandi Real Estate OÜ.

""Vallale on müügitehing oluline ka seetõttu, et meie omandis on piirkonnas veel teisigi maid ning sellise suurtegija tulek kasvatab nii meie kui ka ümbruskonna inimeste vara väärtust. Loodan väga, et volikogu otsustab müügi ettepanekut toetada," märkis Võrklaev.

Vallavanema sõnul on Ikea valmis panustama ka oma kinnistuga piirnevasse taristusse ja kogukonda. Läbirääkimised olid Võrklaeva sõnul "ülimalt konstruktiivsed".

IKEA: rajame maatükile täissuuruses poe

IKEA Baltikumi jaemüügijuhi Johannes Johannessoni ütles ERR-ile, et IKEA ostab maatüki Eestis eesmärgiga avada siin täissuuruses IKEA pood.

IKEA sisenes Eesti turule 2019. aasta augustis, avades siin e-poe koos füüsilise väljastuspunktiga Tallinnas.

"Oleme väga tänulikud eduka alguse eest, mis on praeguseks meie ootusi igati ületanud. Nüüd oleme otsustanud teha järgmise sammu ja otsime kohta, kus avada täissuuruses IKEA pood. Pood aitab meil pakkuda Eesti elanikele paremat igapäevaelu ja tulla vastu siinse tarbijaskonna vajadustele, võimaldades veelgi mugavamat ning ligipääsetavamat ostukogemust," ütles Johannesson.

Kui maatüki ost on lõpule viidud, algab planeerimisfaas, märkis ta. "Praegu pole avamise ajakava veel paika pandud," lisas Johannesson.

Johannesson kinnitas, et praegu käivad veel läbirääkimised Rae vallaga maatüki müügilepingu osas.

Kui Rae volikogu müügiettepaneku heaks kiidab, on järgmisteks sammudeks detailplaneeringu koostamine ning liikumine ehitusloa suunas, milleni vallavanem Võrklaeva sõnul on arendajal plaanis jõuda nii kiiresti kui võimalik.

Põlluvälja kinnistu näol on tegemist umbes 20 hektari suuruse maatükiga Tallinna ringtee ääres Kurna külas. Kurnast mõne kilomeetri kaugusel asuvad suurematest asulatest Jüri ja Kiili. Tallinnast on Kurna mööda ringteed sõites kümmekonna kilomeetri kaugusel.

Vallavolikogu koguneb müügiotsuse üle arutama 15. oktoobril, kui toimub korraline istung.

Tänavu veebruaris kirjutas ERR, et Ikea valis poe krundi jaoks Saue ja Rae valla vahel.