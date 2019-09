Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon, millel on 19 liiget, hääletab teisipäeval otsuse vastu, kinnitas fraktsiooni esimees Siim Pohlak esmaspäeval ERR-ile. EKRE on ainuke riigikogus esindatud erakond, mille liiget Laari pakutud Eesti Panga nõukogu kandidaatide seas ei ole.

Riigikogu suurim, Reformierakonna fraktsioon esmaspäeval veel otsust, kuidas hääletada, ei teinud.

"Otsust veel ei ole, homme arutame seda ja siis otsustame," ütles fraktsiooni liige Andres Sutt, kes enne poliitikasse minekut oli Eesti Panga juhatuse liige ning keda Reformierakond näeks Laari pakutud Jaanus Tamkivi asemel panga nõukogu liikmena. Siiski võib eeldada, et Reformierakonna 34-liikmeline fraktsioon, mille liidrid on nii Laari esitatud nimekirja kui ka selle koostamise protseduuuri teravalt kritiseerinud, vajutab teisipäeval riigikogu istungil punast nuppu.

Keskerakonna fraktsioon otsustas esmaspäeval, et jätab oma liikmetele teisipäevase hääletuse vabaks, ütles fraktsiooni juht Kersti Sarapuu. Ta ei tahtnud hinnata, kuidas keskerakondlaste hääled teisipäeval võiksid jaguneda.

"Ühest küljest me ei soovi avaldada umbusaldust meie erakonnast nõukogusse esitatud Enn Eesmaale, aga teisest küljest ei olnud protseduur nõukogu liikmekandidaatide leidmiseks rahuldav," tõdes Sarapuu. Keskerakonnal on riigikogus 25 liiget.

Riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsioon kavatseb teisipäeval otsuse poolt hääletada, ütles erakonna esimees Indrek Saar ERR-ile. Küll aga toetavad sotsiaaldemokraadid Reformierakona soovi täpsustada Eesti Panga nõukogu liikmete nimetamise protseduuri, lisas Saar.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kutsus oma fraktsiooni Laari ettepaneku poolt hääletama, sellekohast otsust Isamaa fraktsioon vastu ei võtnud.

Laar on teinud ettepaneku nimetada Eesti Panga nõukogusse Enn Eesmaa (Keskerakond), Ivari Padari (SDE), Jaanus Tamkivi (Reformierakond), Kaie Keremi, Enn Listra, Rein Minka ja Urmas Varblase. Riigikogu rahanduskomisjon otsustas teisipäeval saata Laari esitatud nõukogu uue koosseisu kandidaatide nimekirja täiskogule kinnitamiseks.

Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest tulenevalt arutatakse otsuse eelnõu ühel lugemisel. Eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälteenamus. Hääletus on salajane. Riigikogul ei ole õigust otsuse eelnõu muuta, vaid ainult otsustada, kas seda toetada või see tagasi lükata.

Eesti Panga nõuikogu liikmete volitused lõppesid juba veebruaris, kuid nõukogu esimees Laar esitas nõukogu uue koosseisu riigikogule alles juunis.