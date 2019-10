Riigikogu valmistab ette Eesti Panga seaduse muudatust

Septembris hääletas parlament maha Eesti Panga nõukogu esimehe Mart Laari välja pakutud nõukogu liikmete kandidaadid ja Laarile heidetakse ette, et kandidaate välja käies ei konsulteerinud ta riigikoguga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rahanduskomisjoni isamaalasest juhi Aivar Koka sõnul on riigikogu fraktsioonid ühel meelel, et seadust tuleb muuta.

Ettepaneku järgi saaks fraktsioonid ise poliitikust nõukogu liikmekandidaadi välja pakkuda ja iga fraktsioon oleks nõukogus esindatud. Järgmisel nädalal räägitakse läbi detailid ja eelnõu esitatakse 21. oktoobril.

"Kõik riigikogus esindatud fraktsioonid saavad esitada oma kandidaadi pluss siis nõukogu esimees saab esitada omalt poolt kandidaadid, kes oleks siis ekperdid," rääkis Kokk ja märkis, et Eesti Panga üle teeb kontrolli riigikogu ja seega on loogiline, et ka parlamendil peab olema kontroll Eesti Panga üle ja läbi nõukogu on see ainuvõimalik kontroll.