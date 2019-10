Riigikogu rahanduskomisjono otsustas, et muudab Eesti Panga nõukogu liikmete nimetamise korda, nii et riigikogu iga fraktsioon nimetab nõukokku ühe inimese ja Eesti Panga nõukogu esimees nimetab eksperdid. Otsus on vastusammuks Eesti Panga nõukogu esimehe Mart Laari tegevusele, kelle esitatud nõukogu ei pälvinud viimati riigikogu heakskiitu.

"Eelnõuga soovime täpsustada, et nõukogus on esindatud lisaks valdkonna asjatundjatele kõik riigikogusse kuuluvad erakonnad," ütles rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk. Seega kasvaks Eesti Panga nõukogu kahe liikme võrra 10 inimeseni, sinna hakkaks kuuluma poliitikud viiest parteist, nõukogu esimees ja neli eksperti.

Ta lisas, et Eesti Panga nõukogu koosseis peab peegeldama aruandekohustust riigikogu ees. Seetõttu on kohane kui nõukogu koosseisu kuuluvad kõikide riigikogus esindatud erakondade esindajad. Kokk lisas, et see on olnud vaikimisi kokkulepe ka seni. Muudatustega täpsustatakse, et riigikogu fraktsioonid nimetavad oma esindaja ja Eesti Panga nõukogu esimees nimetab valdkonna asjatundjad.

Eelnõuga täpsustatakse, et nõukogu liikmetel peab olema nõukogu töös osalemiseks piisavad teadmised ja kogemused ning Eesti Panga nõukogu liiget ei või ametisse nimetada rohkemaks kui kaheks järjestikuseks ametiajaks, rääkis rahanduskomisjoni aseesimees Maris Lauri.

"Nõukogu esimehe ja liikmete ametiaja piiramine on osa heast juhtimistavast. See tagab, et nõukogu liikmed vahelduvad, tuues uut kompetentsi ja värskust organisatsiooni arengusse ja juhtimisse. Nõukogu tööks vajalike teadmiste ja kogemuste nõude lisamine on elementaarne juhtimispõhimõte, mis kehtib näiteks börsil noteeritud ettevõtetele ja teistele ühingutele, kes lähtuvad Heast Ühingujuhtimise Tavast," ütles Lauri.

Eelnõu näeb ette ka lahenduse olukorrale kui Eesti Panga nõukogu esimees ei esita tähtaegselt riigikogule uut nõukogu, siis teeb seda Koka sõnul riigikogu ja rahanduskomisjon.

Samuti on plaanis laiendada nõukogu liikmete tagasikutsumise võimalusi. Koka sõnul on see seotud parteide esindatavusega – sisuliselt kui Eesti Panga nõukogu liikmeks nimetatud poliitik peaks tema nimetanud parteist lahkuma, võiks olla mehhanism ta ka keskpanga nõukogust tagasikutsumiseks.

Samas ei ole eelnõu veel lõplik. "Me eelnõu vaatame läbi nii Eesti Panga inimestega kui ka komisjonis veel. Täna me algatame, siis jõuab ta esimesele lugemisele ja esimese ja teise lugemise vahel on võimalik kõigil veel teha parandusettepanekuid," ütles Kokk.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht Indrek Saar ütles, et sotsid üldjoontes Eesti Panga seaduse muutmist toetavad. "Eks nüanssides on erimeelsused ka selles eelnõus olemas, aga ma loodan, et siin on võimalik leida ka tulemus, millega lõpuks kõik on valmis edasi minema," ütles Saar. "Arutelud kindlasti jätkuvad, sest tulenevalt meie rahvusvahelistest kohustustest, tuleb meil konsulteerida ka Euroopa Keskpangaga, enne kui midagi lõpliku on võimalik riigikogus kokku leppida."

Samas muudatus millega nõukokku kuuluksid kõigi fraktsioonide esindajad on Saare hinnangul mõistlik, sest see tagab opositsiooni esindatuse. "Muul moel tagada seda, et opositsioon oleks ka kindlasti esindatud, on keeruline. Me oleme näinud seda, et vastasel juhul võib koalitsioonil aeg-ajalt tekkida soov kasutada parlamendile eraldatud kohti selleks, et nimetada sinna ainult koalitsioonisaadikuid ja siis tagada tasakaalustatud parlamentaarset kontrolli ei ole võimalik," rääkis Saar.

Riigikogu rahanduskomisjoni otsus Eesti Panga seadust muuta tuleneb praeguse panga nõukogu esimehe Mart Laari tegevusest. Kehtiv Eesti Panga seadus näeb ette, et Eesti Panga nõukogu nimetab ametisse riigikogu Eesti Panga nõukogu esimehe ettepanekul. Praeguse keskpanga nõukogu volitused lõppesid veebruaris, kuid Laar viivitas uute nõukogu liikmete leidmisega.

Viimaks sügisel esitas Laar riigikogule ettepaneku uue nõukoguga, ilma et ta oleks liialt poliitikutega sel teemal konsulteerinud. Laari ettepanek ei pälvinud toetust ja seega jäi uus nõukogu ametisse kinnitamata. Lähtuvalt seadusest kehtib seega vana nõukogu volitused edasi uue nõukogu ametisse nimetamiseni.

Eesti Panga nõukogu senisesse, VII koosseisu kuuluvad lisaks Laarile veel Liina Tõnisson, Kaie Kerem, Urmas Varblane, Kalev Kallo, Jaanus Tamkivi (Reformierakond), Enn Listra ja Rein Minka. Laar ettepaneku kohaselt oleks vahetunud nõukogus kaks liiget - Kallo ja Tõnisson, kelle asemele ta esitas Enn Eesmaa (Keskerakond) ja Ivari Padari (SDE). Samas oleks Refomierakond soovinud Tamkivi asemel nõukogusse Andres Sutti.

Laari volitused Eesti Panga nõukogu esimehena lõppevad 12. juunil 2023. Eesti Panga Nõukogu esimehe või liikme võib Eesti Panga seaduse alusel tagandada ainult süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel.