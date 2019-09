"Läbirääkimistega on alustatud juba ammu, kuid Apple Pay laienes Eesti turule alles selle aasta juunis ning nüüd oleme formaalsustega jõudnud niikaugele, et koostöölepe on sõlmitud ja lähiajal avaneb meie klientidele võimalus Apple Pay kasutamiseks," rääkis Swedbanki eraisikute panganduse juht Kaie Metsla.

Swedbanki meediajuht Karin Laurima ei olnud nõus täpsustama, kas rakendus jõuab Swedbanki klientideni päevade, nädalate või kuude pärast.

LHV pank plaanib Apple Pay makselahendust pakkuma hakata lähikuudel. "Meie eesmärk seda võimalikult kiiresti hakata pakkuma, käivad ettevalmistustööd," ütles LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum.

Soovi Apple Pay kasutuselevõtuks on väljendanud ka Coop Pank.

SEB Panga kommunikatsioonijuht Julia Piilmann ütles ERR-ile, et SEB tegeleb hoopis lahendusega Android-süsteemi jaoks.

"Kahjuks hetkel me ei saa anda mingit konkreetset infot Apple Pay teenuse kasutamise kohta, sest praegu oleme keskendunud samalaadse lahenduse turule toomisega Android'i süsteemi jaoks. Kuna SEB kliendid kasutavad peamiselt Android'i süsteeme, on see lahendus meie jaoks prioriteetne," ütles Piilmann.

Apple Pay makselahendus jõudis Eestisse 26. juunil, siis toetasid Apple Pay makseid Eestis vaid veebipangad Monese, Revolut ja N26. Ühtegi siinset suurpanka Apple Pay toetajate nimekirjas veel polnud