Opositsiooniparteide rahvasaadikute hinnangul ületas Johnson Brexitist, valimistest ja kolm aastat tagasi tapetud saadikust Jo Coxist rääkides piiri, mis ei sobi poliitikule ja veelgi vähem peaministrile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Boris Johnson kutsus opositsioooni toetama erakorralisi valimisi ning kinnitas, et parim viis austada Coxi mälestust, on Brexit läbi viia 31. oktoobril.

"Inimesed minu vastas teavad, kui õõvastav oli kirjeldus, et minu sõbra mõrv on vaid jama. Ma palun igaühel käituda praegu rahulikult ja auväärselt. Tahan paluda peaministrilt, et ta paluks vabandust, ning öelda, et julgeim ja tugevaim samm oleks vabandust paluda. See näitaks teda heas valguses. See ei vii Brexitit soovivaid inimesi endast välja, kui ta kordki käituks kui riigimees," rääkis Tööpartei saadik Jess Phillips.

Ka spiiker John Bercow leidis, et poliitikute sõnakasutus parlamendis on kohatult mürgine.

"Nii parlamendi alamkojas kui kaugemalgi on levinud arusaam, et eile ei olnud koda ülesande kõrgusel. Kojas oli nii halb atmosfäär, mida ma pole 22 aasta jooksul kogenud. Mõlemal pool keesid tunded üle, öeldi pahaseid sõnu. Kultuur oli toksiline," kommenteeris Bercow.