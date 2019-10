Kohtudokument: Briti valitsus tunnistab Brexiti ajapikenduse nõuet

Dokument tuli avalikuks seoses kohtuasjaga, mille abil üritavad aktivistid survestada peaminister Johnsonit pidama kinni seadusest, mis sisuliselt keelab Ühendkuningriigil lahkuda Euroopa Liidust ilma kokkulepet saavutamata. Seaduse (nn Benn Act) võttis parlamendi alamkoda opositsiooni ja mässuliste konservatiivide toel vastu septembri alguses. Muuhulgas sätestab seadus, et kui parlament ei anna 19. oktoobriks oma nõusolekut lahkumisleppele või leppeta lahkumisele EL-ist, tuleb Briti peaministril taotleda Brüsselilt ajapikendust, vahendasid Politico, BBC ja Guardian.

Šoti kohtusse pöördunud aktivistide hinnangul on dokumendi sisu selges vastuolus jutuga, mida peaminister Johnson eelmisel nädalal parlamendis rääkis ehk järjekordse kinnitusega, et Ühendkuningriik lahkub EL-ist igal juhul 31. oktoobriks. Johnsoni toetajad on rääkinud korduvalt juriidilistest võimalustest, kuidas peaministril oleks võimalik nimetatud seaduse täitmisest praktikas hoiduda.

Briti valitsust esindavad juristid pole dokumenti veel põhjalikult kommenteerinud. Valitsuse esindaja lisas vaid, et Ühendkuningriik lahkub 31. oktoobriks Euroopa Liidust.

Rahvasaadik Steve Baker, kes kuulub Brexiti-meelsemate konservatiivide hulka, et nimetatud dokument tähendab vaid seda, et valitsus peab kinni seadusest.

"See ei tähenda, et me pikendaks. See ei tähenda, et me jääma pärast 31. oktoobrit veel Euroopa Liidu liikmeks. Me lahkume [Euroopa Liidust]," rõhutas ta.